Diretoria confirma ExpoLondrina 2022 e anuncia novidades

A diretoria da Sociedade Rural do Paraná confirmou, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, a realização da 60ª ExpoLondrina para o período de 1 a 10 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina (PR).

Grandes eventos, palestras, cursos, leilões, lançamentos e exposições de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, genética, cultivares, entre outros, estão programados. E muitas novidades também vêm por aí, com novos espaços de interação e lazer, como a Vila Gastronômica e a Arena Gamer.

A diretoria já definiu os preços dos ingressos ExpoParque - que dá acesso ao Parque de Exposições Ney Braga. De segunda a quarta-feira: R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. De quinta a domingo: R$ 18,00 a inteira e R$ 9,00 a meia.

Espaços comerciais

Embora o ano seja atípico, as expectativas da organização do evento são boas. “Se avaliarmos a grande procura por espaços comerciais, podemos dizer que teremos uma feira aquecida. Essa é a expectativa”, comenta o presidente da SRP, entidade promotora do evento, Antonio Sampaio.

O diretor Comercial da SRP, David Dequech Neto, informa que as áreas estão praticamente esgotadas. “Estamos, inclusive, tendo que realocar parceiros tradicionais que ficaram indecisos e acabaram perdendo os espaços. Mas estamos reorganizando algumas áreas para contemplar todos que queiram estar conosco neste grande evento”, enfatiza.

O parque Ney Braga tem em média 500 espaços comerciais.

Pavilhão Smart Agro

Atenta às inovações digitais do agro, a ExpoLondrina continua ampliando o foco no setor. Este ano, o Pavilhão Smart Agro, onde expositores da área estão presentes e eventos são realizados, como Hackathon, ganha um novo espaço, o Pavilhão Alípio Ferreira de Castro, com 1.500 metros quadrados e ao lado da nova sede do Hub Cocriagro.

Na agenda do Smart Agro estão confirmadas as realizações do Challenger – rodada de negócios entre investidores e 16 startups parceiras da SRP – nos dias 2 e 3 de abril; e o Hackathon, no segundo final de semana da Expô (dias 8,9 e 10), com um tema amplo – “Da semente ao prato do consumidor” - , propondo desafios que vão desde a escolha das sementes até a valiação da qualidade dos produtos que chegam ao consumidor final.

Temas atuais também estão na agenda, como palestras e debates sobre o Metaverso, o impacto do agro nas carreiras do futuro e a presença de influenciadores do agro, discutindo o setor.

Hub Cocriagro

O Cocriago, o primeiro hub de inovação do Parque Agro Valley, ecossistema de inovação de Londrina (PR), irá inaugurar sua sede nas dependências do Parque Tecnológico da Sociedade Rural do Paraná (SRP Valley) – no Parque Ney Braga - na abertura da ExpoLondrina, em 1 de abril. O hub já conta com 30 startups. O Cocriagro tem um espaço físico de 650m², composto por áreas compartilhadas para startups, estações de trabalho, auditório para 45 pessoas, sala de reuniões para 22 pessoas, área de convivência, baias com espaços rotativos para startups e salas para empresas. Além disso, conta com um espaço compartilhado somente para as cooperativas.

Arena Gamer

O Pavilhão Nacional será palco de uma novidade na ExpoLondrina 2022, que são os games, líderes disparados no mundo digital em entretenimento. No espaço de 1.600 metros quadrados será criada a Arena Gamer, uma “experiência gamer”, com atrações únicas vinculadas aos maiores títulos do segmento, jogos do momento, os tradicionais games, jogos para celulares, com tendências do universo móbile, atrações que proporcionarão engajamento e interação do público.

Os visitantes e adeptos dos games encontrarão no pavilhão um receptivo diferenciado e um circuito interno de novidades. Em um palco central, diversas atividades serão realizadas como minicampeonatos, desafios, palestras, campeonato escolar, quiz gamer, cosplayer, entre outras agendas, além da presença de convidados e apresentadores de renome do segmento. A Arena Gamer está sendo organizada pela BBL e SRP.

Parque de Diversões

Pela primeira vez, o Vitinho Park participa da ExpoLondrina. Com uma experiência de 35 anos, o Parque de Diversões chega com mais de 30 atrações que vão encantar a todos, de todas as idades, a partir de 2 anos.

O proprietário Victor Augusto Sodré Segundo conta que além dos brinquedos para as famílias e infantis, o Vitinho Park terá atrações radicais para quem gosta de muita adrenalina.

A área instalada na 60ª ExpoLondrina será de 15 a 16 mil metros quadrados. Neste espaço, os aficionados por parques de diversões vão encontrar uma Roda Gigante de 32 metros de altura, considerada a maior Roda itinerante da América Latina.

A “Torre em queda livre”, de 40 metros de altura, também é a maior no gênero, no continente latino-americano. O Park ainda traz atrações como SuperCrazy Dance, Kamikaze, Extreme, Taga Disco e o Jumbo Circus (labirinto).

O Vitinho Park terá ainda, sua própria Praça de Alimentação. “Teremos comidas típicas de parques de diversões como pipocas, crepes, sorvetes”, diz Vitinho.

Vila Gastronômica

Outro espaço que promete surpreender os visitantes é a Vila Gastronômica, que englobará o já conhecido Palco 2, mas dentro de um conceito diferente, com mais conforto para os visitantes.

A Vila será coberta e climatizada, com oito espaços para restaurantes, lanchonetes e bares, entre eles o Lake 299, que oferece um vasto cardápio inspirado na culinária litorânea; o Ochos Bar, que tem entre seus carros-chefes porções de pastéis, mini-hamburguer, pancetas, migon ao molho barbecue e gorgonzola; o Quintal Beerbecue, focado na culinária de parrilla argentina; o Cartagena, bar inspirado na culinária e decoração da famosa praia colombiana; e o Boussolé, também bastante conhecido por suas porções, drinks e espaço sofisticados.

Outra atração da Vila é o Espaço Kids, com muita brincadeira e cuidadores para que os pais possam se divertir tranquilamente enquanto suas crianças também se divertem em segurança.

Via Rural (Fazendinha)

A tradição da Via Rural- conhecida Fazendinha – se mantém, mas a cada exposição às atrações para o público são renovadas, em seus 11 mil metros quadrados de área. Em 2022, quando completa 27 anos, a Via Rural terá estações (unidades didáticas expositivas) e o setor de eventos, abordando o tema: Agricultura Agroecológica, Inovação, Cooperação e Inclusão Social.

Coordenada pelo IDR-PR, Seab, UEL, SRP, na 60ª exposição, a Via Rural traz novidades em energias renováveis (pequenas usinas de biogás); biotecnologia- soluções para pequenos produtores -; Aquicultura –produção de peixes como alternativa de negócios; Agroturismo; Empresas Juniores Agro; equipe do Hospital Universitário (HU) com esclarecimento ao público (endemias e pandemias) e outros atrativos técnicos e culturais do espaço, que por tradição recebe a média de 200 mil visitas durante a exposição.

Números da exposição

A ExpoLondrina é considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Além de negócios, a feira oferece uma grande gama de diversão e entretenimento. “É um evento que une o campo e a cidade, numa grande confraternização. É a oportunidade também para que o campo mostre sua força e produção”, comenta Sampaio.

Em Londrina, criadores apresentam animais e genética tanto de gado zebuíno quanto europeu; pequenos produtores participam de dezenas de cursos realizados por instituições de ensino e pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) – Extensão Rural (antes chamado Emater); institutos de pesquisa lançam novas cultivares; são expostos e julgados bovinos, ovinos, caprinos, equinos; enfim, a programação é ampla e variada, trazendo ao Parque Ney Braga cerca de 500 mil visitantes, em média.

A feira também é esperada por centenas de trabalhadores. Em cada edição, são geradas em torno de 8 mil empregos diretos e indiretos.

Na última edição (2019), a movimentação econômica da exposição chegou a R$ 615.600 milhões.

Arena de Shows e Rodeio

Confira as novidades para 2022.

Depois desse longo período separados, fãs e artistas voltam a se encontrar na arena de shows do Parque Ney Braga, durante a ExpoLondrina 2022. E muitas novidades vêm por aí;

• Novo layout da arena de shows.

• Posição privilegiada do Camarote Brahma – O melhor lugar da festa!

• Ampliação do camarote Super Bull e Open Super Bull.

• Shows e Rodeio na mesma noite.

• Dois shows em uma única noite.

As vendas online dos ingressos serão abertas no dia 22 de fevereiro, pelo site totalacesso.com. Em breve divulgaremos nas nossas redes sociais, o período e local do ponto de venda físico.

Confira a agenda de shows e informações sobre os ingressos:

01 de Abril – Ícaro e Gilmar e Zé Neto & Cristiano.

02 de Abril – Jorge & Mateus e Clayton & Romário.

03 de Abril – Gusttavo Lima - Sunset.

07 de Abril – Abertura do Rodeio e Maiara & Maraisa.

08 de Abril – Rodeio em Touros, Os Barões da Pisadinha e Dennis DJ.

09 de Abril – Rodeio em Touros, Bruno & Marrone e Gustavo Mioto.

10 de Abril – Grande Final do Rodeio em Touros.

Faixa etária para entrar na Arena de Shows sem acompanhante:

Para os setores Camarote Brahma, Open Super Bull e Casa do Criador é proibido o

acesso e permanência de menores de 18 anos, mesmo acompanhado pelos pais ou

responsável legal. Para os demais setores, seguiremos o que vier a ser determinado no alvará do juizado de menores.

O evento ocorrera de 01 à 10 de Abril de 2022.