Diversão garantida para adultos e crianças na Expo

Visitantes podem passear de trenzinho e de bicicleta elétrica, ou tentar ganhar um bicho de pelúcia gigante, entre outras atrações

Além das opções de entretenimento já tradicionais oferecidas na ExpoLondrina, o público pode aproveitar atrações como passeios em bicicletas elétricas e trenzinhos, fotos em minicarros, jogos ao ar livre e “pesca” em gruas de máquinas de bichos de pelúcia, que são sucesso entre adultos e crianças.

Disponíveis para empréstimo no estande da Copel (próximo ao portão de entrada da PR-369), as bicicletas elétricas são oferecidas a visitantes da feira que recebem a conta de luz por e-mail e têm o aplicativo da companhia instalado no celular. Os interessados devem ter 18 anos ou mais e se cadastrar no estande para o passeio, que dura aproximadamente 20 minutos.

São oito bicicletas disponíveis, que fazem parte da campanha Fatura Solidária de apoio ao combate à Covid-19 no Paraná. A cada adesão à fatura digital, a Copel doa R$ 2, e outros R$ 3 por adesão ao débito automático, a ações de combate à doença.

Réplicas

Encantadores, os minicarros antigos encontram-se em frente ao Pavilhão Alípio Ferreira de Castro, onde acontece a Smart Agro. São duas réplicas do Ford 1932, uma réplica de um Fusca e outra de uma maria fumaça, fotografados à exaustão por famílias que querem registrar os bons momentos na feira. No mesmo espaço o empresário Weber Cantoni oferece passeios turísticos pelo parque em dois trenzinhos, ao preço de R$ 10 por pessoa.

A poucos metrosdali, outra atração que enche os olhos e desafia a sorte dos visitantes são as gruas de bichos de pelúcia, no estande da Black Entretenimento, de Itapema (SC). Com R$ 5 o visitante pode adquirir duas fichas para tentar uma das pelúcias menores e com R$ 10 pode brincar na grua das “mega” pelúcias. No total, a empresa oferece nove tipos de gruas.

Para quem procura entretenimento gratuito para as crianças, uma boa pedida é o Jogo Trilha Dado da Paz, ao lado dos balanços e jogo de xadrez instalados próximos à entrada principal do parquee a poucos metros do posto de identificação da Polícia Militar.

No agradável espaço ao ar livre, o Movimento pela Paz e Não-Violência (Londrina Pazeando) instalou o Banner/Dado da Paz, onde as crianças podem conhecer, de forma lúdica, os seis princípios da Cultura de Paz adotados mundialmente. “A ideia é fazer um contraponto aos jogos eletrônicos tradicionais”, lembra Luiz Claudio Galhardi, gestor do Londrina Pazeando e diretor do Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz).