Diverti anuncia novas atrações para a arena de Shows e Rodeiro na ExpoLondrina 2022

A Diverti, empresa que coordena os shows na ExpoLondrina 2022, acaba de anunciar mais algumas novidades para o evento deste ano, que abre no próximo dia 1º de abril.

Fechando o final da tarde do domingo, dia 3, Sevenn DJ entra no palco após o super show de Gusttavo Lima. A DJ Samhara fecha com chave de ouro a noite de Maiara e Maraisa, no dia 7 (quinta). Uma noite comandada por mulheres, que vai misturar sofrência, sertanejo e eletrônica.

O dia 10 de abril, domingo, último dia da ExpoLondrina, virá recheado de atrações. O grupo de pagode Menos é Mais agita o final da tarde. No mesmo dia, no intervalo da grande final do Rodeio em Touros, o comediante Marcus Cirillo, conhecido nacionalmente, promete arrancar boas gargalhadas do público.

O Rodeio em Touros tem a organização da EkipRozeta e a grande final, no dia 10, também contará com a apresentação do grande campeão das temporadas de 2020 e 2021.

Durante os 10 dias de ExpoLondrina, todo este movimento na Arena de Shows e Rodeio será comandado pelo locutor Adriano do Vale, que fará a apresentação dos shows e rodeio, sendo a voz oficial da arena.

Os ingressos para os shows e rodeio podem ser adquiridos pelo site: www.totalacesso.com ou presencialmente, nos pontos físicos, nas bilheterias do Parque de Exposição Ney Braga (Av: Tiradentes, 6275) e no Boulevard Shopping, localizado na avenida Theodoro Victorelli, 150, próximo à Rodoviária de Londrina.

Benê Bianchi/SRP