DJ Santti inaugura Line Up da Casa do Criador, nesta quinta-feira

A ExpoLondrina só abre, oficialmente, amanhã (1º), mas, já vai rolar um aquece hoje (31), na Casa do Criador, que dá a largada para a temporada de shows. A atração da noite será o DJ Santti, codinome de Lucas Lorenzetti dos Sants, natural de Tangará da Serra, no Mato Grosso. O jovem, considerado outrora o “menino-prodígio”, já é um dos maiores artistas de música eletrônica do Brasil, ultrapassando a marca de 200 milhões de plays em suas músicas.

Entre seus sucessos, que estarão no set list da Casa do Criador, estão o remix de "Céu Azul", para CBJR ao lado de Vintage Culture, o remix de “Astronomia”, que virou sucesso nas pistas nos últimos anos, e as faixas "Sober" e "Sunshine" com Cat Dealers, esta última no TOP 50 Spotify Brasil. No currículo, Santti tem alguns dos maiores festivais de música eletrônica do Brasil, como Rock In Rio, Xxxperience, Laroc, Green Valley, Universo Paralello.

O garoto descobriu o universo da música eletrônica ainda pré-adolescente, quando ganhou do padrinho um walkman com uma fita da “Summer Eletro Hits”. Nascido em 1992, ele carrega influências do rock dos anos 1980 e 1990, além de nomes do cenário eletrônico, como Gui Boratto, Calvin Harris e Robin Schulz. Assim, encontrou nas produções sua própria identidade dentro do estilo Deep House. Tendo sido membro de diversas bandas enquanto adolescente, Santti também é multiinstrumentista: toca guitarra, bateria, baixo e violão, além de, claro, cantar.

Santti transita muito bem no meio musical. O produtor e Dj já lançou faixas com Banda Eva, Tony Igy e muitos outros artistas. Além disso, suas músicas já receberam suporte de Hardwell, Alok, Vintage Culture, Sofi Tukker, Yves V, Blasterjaxx, Cat Dealers, Dubdogz e muitos outros.

Programação de shows da ExpoLondrina 2022

01/04 – Ícaro & Gilmar e Zé Neto & Cristiano

02/04 – Jorge & Mateus e Clayton & Romário

03/04 – Gusttavo Lima e Sevenn DJ

07/04 – Abertura do rodeio, Maiara & Maraísa e DJ Samhara

08/04 – Rodeio em touros, Os Barões da Pisadinha e Dennis DJ

09/04 – Rodeio em touros, Bruno & Marrone e Gustavo Mioto

10/04 – Grupo de pagode Menos é Mais, final do rodeio em touros, comediante Marcus Cirillo (intervalo do rodeio) e apresentação do grande campeão das temporadas de 2020 e 2021.

Casa do Criador (sempre depois das atrações da arena principal)

31/03 – DJ Santti

01/04 – Renan Rodrigues & Fernandes + Marina Fonseca;

02/04 – Dash Groove

03/04 – After do show do Gusttavo Lima com MAVI + Sertanejo

05/04 – Liu

06/04 – Barbara Labres

07/04 – Ownboss

08/04 – Dan & Juca + Lorena

09/04 – Sandeville

10/04 – Festival Sertanejo