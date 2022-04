Em dia de sertanejos, show da ExpoLondrina tem Bruno & Marron e Gustavo Mioto

A carreira com mais de três décadas de estrada faz nova parada na ExpoLondrina, amanhã (9): a dupla Bruno & Marrone volta à cidade para um reencontro mais que esperado com o público. O show será na arena principal, junto com a etapa do rodeio em touros, além da apresentação do jovem sucesso sertanejo Gustavo Mioto. Em seguida, o after na Casa do Criador recebe o DJ e produtor paulista, Sandeville. As atrações estão imperdíveis.

Representantes do sertanejo romântico e sempre na vanguarda do gênero, Bruno & Marrone trazem os sucessos de sempre e as novidades da carreira. Em 2001, quando lançaram o DVD “Acústico ao vivo”, revolucionaram a sonoridade com uma formação acústica. No currículo, mais de 20 álbuns e canções entre as mais tocadas nas rádios brasileiras. A dupla é também uma das mais queridas do público londrinense e dos amantes da ExpoLondrina.

Assim como Gustavo Mioto, que tem conquistado diversos prêmios musicais pelo país. Na ExpoLondrina, vai cantar sucessos como “Contramão”, “Impressionando os Anjos”, “Anti-Amor”, “Mel de Marte”, “Câmera Lenta”, “Coladinha em Mim”, “Onde Cabe Dois” e “Apaixonado e Meio”. Com cinco, sendo 2 DVDs, o artista já foi listado na Forbes e já dividiu o palco com grandes artistas.

Line up de sucessos

Pista cheia e conexão melódica. A promessa é do DJ e produtor paulista Sandeville, que traz no set list, entre outras tracks, a Dynamite (Boom), em collab com Dalla, um verdadeiro progressive-house. O artista é o responsável pelo remix de “Show Me Love” e “Whenever You Wanna Go”. O line up estará repleto de sucessos e o público não espera menos.

Programação de shows da ExpoLondrina 2022

09/04 – Rodeio em touros, Bruno & Marrone e Gustavo Mioto

10/04 – Grupo de pagode Menos é Mais, final do rodeio em touros, comediante Marcus Cirillo (intervalo do rodeio) e apresentação do grande campeão das temporadas de 2020 e 2021.

Casa do Criador (sempre depois das atrações da arena principal)

09/04 – Sandeville

10/04 – Festival Sertanejo