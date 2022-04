Em noite das mulheres, ExpoLondrina traz protagonistas Maiara & Maraísa e DJ Samhara

Depois de uma pausa na programação, a agenda de shows da ExpoLondrina volta com tudo. A noite de abertura do rodeio, na quinta-feira (7), traz ninguém menos que a dupla Maiara & Maraísa, além, da DJ Samhara. Será uma verdadeira noite comandada por mulheres, com um mix de sofrência, sertanejo e eletrônico. Em seguida, a Casa do Criador traz o DJ Ownboss, um dos nomes por trás da track “Intro”, com Vintage, Bruno Be e Ashibah que, desde 2016, vem sendo amplamente tocada pelas pistas Brasil afora.

Irmãs, Maiara e Maraísa cantam desde crianças, mas, somente em 2015 alcançaram o sucesso em nível nacional, com o DVD gravado ao vivo em Goiânia. Elas passaram de uma agenda de seis shows mensais para não terem nem seis dias de folga num mês, chegando a atingir até 28 apresentações em um mesmo mês. A dupla virou fenômeno de público e nas redes sociais, vira gigante no palco e transmite uma energia vibrante no show. O público londrinense não tem dúvidas de disso.

Certa vez, os pais deram um presente às duas, mas, elas tinham de escolher entre uma viagem para a Disney ou a gravação de um CD em São Paulo. Não tiveram dúvidas, e escolheram a segunda opção. Sofreram preconceito, por terem formado uma dupla feminina, e, antes de chegarem ao sertanejo, tocaram pop, ritmo que dominava o mercado. Mais tarde, as duas estudantes de faculdade de música popular brasileira se aventuraram no sertanejo. A sugestão de assumir a veia sertaneja veio de Theodoro, da dupla com Sampaio.

Aos poucos, foram conquistando espaço no meio. Conheceram Jorge & Mateus, que gravaram músicas de composições delas e apostaram na carreira das irmãs. Depois do sucesso de hits como “10%” e “Medo Bebo”, gravaram o DVD “Reflexo” com participações especiais das dupla Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Gustavo Mioto. Sem dúvida alguma, são uma das atrações mais esperadas da ExpoLondrina.

DJ Samhara

Se a dupla Maiara & Maraísa é sucesso no sertanejo, a DJ Samhara é o equivalente na cena eletrônica. Com agenda lotada e mais de vinte apresentações por mês, ela traz na quinta-feira (7) seu set list para o line up da Casa do Criador. Ela, inclusive, está acostumada a circular em exposições agropecuárias. Foi, por exemplo, na Ribeirão Country Fest que lançou o hit “Aquela Paz” em parceria com Mojjo e CELØ. Ela traz ainda “Eu não valho nada”, em parceria com a Banda Lagum e DJKVSH.

Ownboss

O eletrônico também segue agitando o público no after, na Casa do Criador, com o DJ Ownboss, codinome de Eduardo Zaniolo. Suas músicas e parcerias estão nas pistas Brasil afora. Tanto que ele já esteve na Só Track Boa, em Florianópolis, além de ter o suporte de grandes DJs como Vintage Culture, Tiësto, Nora En Pure, entre outras coisas. É aficionado por música e desde os 16 anos frequenta festas e raves, universo pelo qual se apaixonou. As energias e os bons momentos que passou o levaram a querer ser um protagonista da cena musical eletrônica.

Programação de shows da ExpoLondrina 2022

07/04 – Abertura do rodeio, Maiara & Maraísa e DJ Samhara

08/04 – Rodeio em touros, Os Barões da Pisadinha e Dennis DJ

09/04 – Rodeio em touros, Bruno & Marrone e Gustavo Mioto

10/04 – Grupo de pagode Menos é Mais, final do rodeio em touros, comediante Marcus Cirillo (intervalo do rodeio) e apresentação do grande campeão das temporadas de 2020 e 2021.

Casa do Criador (sempre depois das atrações da arena principal)

07/04 – Ownboss

08/04 – Dan & Juca + Lorena

09/04 – Sandeville

10/04 – Festival Sertanejo

Asimp/SRP