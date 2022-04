Enceramento da ExpoLondrina tem pagode, standup, rodeio e Festival Sertanejo

O último dia da ExpoLondrina, no domingo (10), tem a grande final do rodeio em touros, a apresentação do grande campeão das temporadas de 2020 e 2021, além de o sertanejo dar lugar ao pagode do grupo Menos é Mais, no palco principal. O público ainda confere o stand up do comediante Marcus Cirillo. E a Casa do Criador encerra a temporada deste ano com um grande Festival Sertanejo. A programação finaliza a ExpoLondrina com gostinho de “quero mais”, já na expectativa para a próxima edição.

O pagode vindo de Brasília do grupo Menos é Mais já tem quatro anos de estrada e coleciona números impressionantes na internet, além de fãs ilustres, como os jogadores de futebol Neymar, Thiago Silva, Marquinhos e Roberto Firmino. Também, pudera! O repertório animado mistura regravações e músicas autorais. Na formação, Duzão (vocalista), Gustavo Goes (percussionista), Jorge Farias (percussionista), Paulinho Félix (percussionista) e Ramon Alvarenga (percussionista).

A programação tem ainda o comediante Marcus Cirillo, nascido em Agudos, no interior de São Paulo, e que representa a voz humorística do stand up caipira. Antes de se formar em teatro em Bauru (SP), morou e foi criado em Cuiabá (MT), transitando entre o universo do campo, de onde captou histórias e causos que compartilha em seu show. Com seu jeitão bruto, parrudo, sistemático e cheio de personalidade, o humorista faz rir o homem do campo e o da cidade.

Programação de shows da ExpoLondrina 2022

10/04 – Grupo de pagode Menos é Mais, final do rodeio em touros, comediante Marcus Cirillo (intervalo do rodeio) e apresentação do grande campeão das temporadas de 2020 e 2021.

Casa do Criador (sempre depois das atrações da arena principal)

10/04 – Festival Sertanejo