Expo Games é a novidade da ExpoLondrina  

Idealizada pela BBL e pela Sociedade Rural do Paraná, a arena gamer contará com torneio, palestras, cosplayers e muitas atividades relacionadas ao universo dos games, além da presença de influenciadores e apresentadores do segmento

Depois de dois anos sem ser realizada, a ExpoLondrina chega a sua 60ª edição em 2022, e ocorrerá de 1º a 10 de abril, em Londrina, no Paraná. Considerada uma das principais feiras agrotech do Brasil, a exposição apresenta uma grande novidade: a Expo Games, uma arena de 1600m2 que receberá grandes atrações com o objetivo de aproximar os participantes aos conceitos de inovação e tecnologia do universo gamer.

O projeto inédito, idealizado e desenvolvido pela BBL, empresa one-stop-shop especializada em games e eSports, contará com diversas atividades e experiências voltadas para todas as idades e amantes dos mais diversos games. A arena terá uma área Free to Play para jogos Mobile, PC e Console com grandes títulos como o lançamento New State; além de PUBG: Battlegrounds; CS:GO; Just Dance, entre outros.

Outro atrativo da Expo Games é a liga escolar, voltada para alunos da região metropolitana de Londrina, tanto de escolas públicas quanto particulares, que tenham no mínimo 14 anos de idade. O objetivo é dar espaço para os apaixonados pelos eSports a darem o primeiro passo para ser um pró-player. O torneio terá premiação total de R$ 5 mil reais e 25 mil diamantes (prêmio ingame) para os vencedores. Para participar é preciso fazer o cadastro na landing page expogameslondrina.com.br até o dia 27 de março.

“Há 60 anos a ExpoLondrina movimenta o agronegócio brasileiro e com a premissa de aliar a tecnologia à oportunidades. A BBL desenvolveu o projeto da Expo Games para fomentar o segmento gamer e levar um público ainda mais conectado para a feira, que irá criar conexões genuínas e valores endêmicos com este grande evento”, explica Leo De Biase, co-fundador da BBL.

A Expo Games proporcionará interatividade, conteúdo e experiência gamer com diversas atrações como desafios, palestras, quiz gamer, cosplayer, adereços para fotos, um circuito interno de novidades do segmento, consoles e monitores, além da presença de convidados e apresentadores de renome do universo dos games como Dienaww; Black Will; Thedarkness; Gordox; Muca Muriçoca; Keoma; Umadani; Dj Duh França; Mequi Huê; Thata Gamer; Fifatilo; Felipe Barreto e Crepaldi, entre outros.

Para o diretor comercial da Sociedade Rural do Paraná, David Dequech Neto, a realização da Expo Games na 60ª edição da ExpoLondrina reforça a trajetória de inovação e tecnologia que a exposição vem seguindo com mais ênfase desde 2016, com o primeiro Hackathon. “A utilização da tecnologia dos games – a “gameficação” - é uma realidade em diversos segmentos e também no agro. Incentivar o conhecimento tecnológico por meio do lazer e entretenimento é uma forma de despertar as gerações para uma realidade de mercado que se apresenta”, destaca.

O horário de funcionamento da Expo Games será das 10h às 22h.

Conheça os convidados da Expo Games

Dienaww: Gamer, streamer, caster e apresentadora.

Black Will: Streamer, caster, apresentador e ator.

TheDarkness: Streamer e youtuber

Gordox: Apresentador, narrador e streamer

Muca Muriçoca: Youtuber

Keoma: Gaming Street Fighter

UmaDani: Youtuber e Gaming FreeFire

DJ Duh França: Youtuber

Mequi Huê: Rapper

Tata Gamer: Gaming Fifa

Fifatilo: Gaming Fifa

Felipe Barreto: Gaming Fifa

Crepaldi: Gaming Fifa

Andrea Monclar/Asiimp