ExpoLondrina Social

Quando Maiara & Maraísa pisaram no palco da ExpoLondrina, o público foi ao delírio. E ninguém ficou parado um só momento. Emocionante e alto astral, o show foi impecável e todo mundo cantou os maiores sucessos da dupla, além de algumas parcerias com a sertaneja Marília Mendonça e os modões mais antigos e clássicos do gênero. No camarote Brahma, a noite também foi movimentada e só circulou gente bonita por ali. As fotos de Henrique Campinha mostram um pouco da noite.

