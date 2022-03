ExpoLondrina terá o X Encontro de Buiatria, com o tema “Atualização em Sanidade de Bovinos Leiteiros”

O X Encontro de Buiatria da Região Norte do Paraná – tradicional evento realizado na ExpoLondrina pela Associação Paranaense de Buiatria e apoio da Sociedade Rural do Paraná– será focado, este ano, na sanidade de bovino leiteiro e abre a agenda técnica da exposição, em 1 de abril (sexta-feira).

As inscrições antecipadas já podem ser feitas via e-mail (buiatriapr@gmail.com) ou fone (43 – 991497568). Elas também poderão ser feitas no local.

O coordenador do encontro, Julio Lisboa, que também é presidente da Associação Paranaense de Buiatria, destaca a relevância desta agenda por ser focada na educação continuada. “Trata-se, essencialmente, de um evento de educação continuada para médicos veterinários e acadêmicos de medicina veterinária, tendo como palestrantes pessoas que têm conhecimento pleno do assunto, que fazem pesquisas, estudos e que têm uma experiência prática interessante. Ou seja, são palestrantes com conhecimento suficiente para difundir novidades relacionadas ao tema,” ressalta.

Entre os conteúdos a serem abordados pelos palestrantes estão as doenças digitais – tanto as que têm resolução clínica quanto às que têm resolução cirurgia. Lisboa esclarece que essas doenças, que se manifestam principalmente nos casos dos animais, podem ser infecciosas ou não, têm prevalência enorme no rebanho leiteiro e causam grandes prejuízos, levando ao descarte precoce de animais devido às dificuldades de respostas ao tratamento e solução do problema.

As palestras da tarde também abordam problemas relevantes, com abordagem de tratamento e, principalmente, de prevenção, como a hipocalcemia e a paratuberculose. Esta última, informa ele, é subestimada pelas autoridades brasileiras, mas também é relevante. “É silenciosa e crônica e nem sempre os veterinários estão atentos a ela. No fim da linha de evolução da doença, a vaca doente pode fazer diarreia crônica e emagrecimento progressivo”, menciona.

Programação

8h00 – 8h30 Inscrições

8h30 – 10h00 Doenças digitais: aspectos clínicos, com o Prof. Dr. Rüdiger Daniel Ollhoff (PUC-PR)

10h30 – 12h00 Doenças digitais: aspectos cirúrgicos, também com o Prof. Dr. Rüdiger Daniel Ollhoff (PUC-PR)

14h00 – 15h30 Hipocalcemia no período de transição, com a Profa. Dra. Thais Helena Constantino Patelli (UENP - Bandeirantes)

15h30 – 17h00 Paratuberculose, com a Mestre Stefany Lia Oliveira Camilo (Ceva Saúde Animal)

Andrea Monclar/Asimp