Fazenda Rancho D’Água é escolhida a melhor expositora de Nelore

Reconhecimento foi feito por meio da oitava edição do Troféu Orestes Prata Tibery Jr., na ExpoLondrina

A Fazenda Rancho D’Água Nelore Serilon foi a vencedora da atual edição do Troféu Orestes Prata Tibery Jr., concedido ao melhor expositor de Gado Nelore da ExpoLondrina. A entrega foi feita na pista central, na sexta-feira (8), pelo diretor de Pecuária da Sociedade Rural do Paraná (SRP), Gabriel Garcia Cid, e pelo presidente da Associação de Neloristas do Paraná (ANEL), Paulo Antonio Abrão, ao produtor Cássio Martinho Tottene, proprietário da Rancho D’Água.

Esta é a primeira vez que a fazenda recebe o troféu, que tem como característica a transitoriedade. Para ganhar em definitivo, o expositor precisa vencer três anos seguidos ou cinco anos alternados. “É muito gratificante ter nosso trabalho reconhecido. Estamos colhendo os frutos do investimento na aquisição de animais de altíssima qualidade genética e padrão racial”, ressalta Tottene, que começou a investir em gado de elite há cerca de cinco anos. “O troféu é um importante incentivo para toda a equipe Nelore Serilon”, reconhece o pecuarista.

A premiação realizada durante a ExpoLondrina faz homenagem ao pecuarista Orestes Prata Tibery Júnior, um dos grandes nomes do setor no País, que faleceu em um acidente aéreo em agosto de 2012. Tibery foi presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) e o idealizador do certame que julga a melhor matriz modelo do Brasil.

Os vencedores das edições anteriores foram a Rima Agropecuária (2013); a pecuarista Beatriz Garcia Cid (2014); a Jatobá Agricultura e Pecuária S/A (2015, 2016 e 2019) e a Agropecuária Vila dos Pinheiros (2017 e 2018).

Benê Bianchi/SRP