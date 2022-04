Feira do Programa Economia Solidária marca presença na 60ª edição da Expo Londrina

Após dois anos sem o evento, a ExpoLondrina 2022 retorna com muita expectativa para os empreendimentos do programa municipal

Desde o dia 1° de abril, está aberta a 60ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina), no Parque Governador Ney Braga. O evento vai até domingo (10), e a Feira do Programa Municipal de Economia Solidária está presente nesta edição histórica.

A Feira da Economia Solidária está localizada no Pavilhão Internacional, dentro do parque Ney Braga. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 23h. Aos sábados e domingos, o horário é ampliado, das 10h às 23h.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) coordena o programa municipal e, por meio de Termo de Colaboração, atua em parceria com a Cáritas Arquidiocesana de Londrina.

Dentre os empreendimentos que integram a Economia Solidária, estão participando da ExpLondrina 2022 o Artsol, Costurando com Arte e Moda da Casa. No estande, o público da feira poderá adquirir e conhecer diversos produtos artesanais, como filtro dos sonhos, mandalas, cachepôs, oratórios e pingentes com temática religiosa. Também estão disponíveis bolsas, lações de cabelo, panos de prato, assessórios de cozinha entre outros.

O gerente de Inclusão Produtiva da SMAS, Marcílio Garcia, convida todos os londrinenses e visitantes da ExpoLondrina a visitarem o estande da Economia Solidária. “A participação da população na Exposição Agropecuária de Londrina é algo muito importante para os empreendimentos da Economia Solidária. Este é um espaço de divulgação e valorização dos trabalhos dos artesões, além de uma oportunidade de comercializar os produtos e gerar renda para famílias londrinenses”, citou.

Outros locais

Além da ExpoLondrina 2022, os interessados poderão conferir esses e outros itens na Feirinha da Cidadania da UEL, nesta sexta-feira (8) e sábado (9), das 9h às 17h. A Feira ficará no trecho do Calçadão entre a Avenida São Paulo e a Rua Professor João Cândido.

O público também pode visitar a Casa da Economia Solidária – Café e Arte, localizada na Praça 7 de Setembro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 14h.