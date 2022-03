Ingressos para shows da ExpoLondrina já podem ser adquiridos em pontos oficiais

Os ingressos para os shows da ExpoLondrina já podem ser adquiridos em pontos físicos de venda oficiais: o Boulevard Shopping, localizado na avenida Theodoro Victorelli, 150, próximo à Rodoviária de Londrina; e as bilheterias do Parque de Exposições Ney Braga (avenida Tiradentes, 6275).

No Boulevard, as vendas acontecem de segunda a sábado, das 10 às 22 horas; e aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas. E nas bilheterias do Parque Ney Braga, diariamente, das 10 às 18 horas.

Os valores são variados, dependendo do dia e lote e podem ser consultados no site totalacesso.com, onde também podem ser comprados.

Todos os ingressos para os shows do Circuito Brahma - Arena, Camarote Super Bull, Camarote Open Super Bull, Camarote Brahma e Casa do Criador – incluem acesso ao Parque de Exposições Ney Braga, sem necessidade de compra adicional.

A ExpoLondrina acontece de 1 a 10 de abril, no Parque Ney Braga e é uma realização da Sociedade Rural do Paraná.