Lista de Eventos Via Rural Fazendinha Expo Londrina 2022

Estão abertas no site IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater) para os eventos oferecidos pela Via Rural / fazendinha. Confira a lista dos eventos, organizados pelo IDR-Paraná e parceiros para fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas.

Planejamento Zootécnico na Produção de Gado de Corte - 01/04/2022

Qualidade de Carne - 01/04/2022

Raças Bovinas - 01/04/2022

Forragens para vacas leiteiras - 04/04/2022

Bem-estar na produção leiteira: Você já se perguntou como suas vacas se sentem? - 04/04/2022

Macramê com fios de seda - 04/04/2022

Manejo Reprodutivo Bovinocultura de Corte - 04/04/2022

Energia Renovável para Todos - 05/04/2022

19º Seminário Estadual de Aquicultura - 05/04/2022

Integração Pecuária Floresta no Programa Plante com a Klabin - 05/04/202

Tecelagem Manual - 05/04/2022

Manejo de Nematoides em Café - 05/04/2022

Encontro Fruticultura Orgânica - 06/04/2022

Analises fáceis para assegurar a qualidade de queijos produzidos em pequena escala - 06/04/2022

Melhoramento Genético em Bovinos de Corte - 06/04/2022

Oficina de Torra do Café - 06/04/2022

Inovações Tecnológicas na Sericicultura - 06/04/2022

Manejo Integrado de Doenças na Soja - O Uso do Coletor de Esporos - 06/04/2022

Encontro de Produtores de Leite - 07/04/2022

28º Encontro Estadual de Cafeicultores - 07/04/2022

Tecelagem Manual - 07/04/2022

Novos Produtores em Sericicultura - 07/04/2022

Conhecendo o Bicho da Seda - 07/04/2022

Proteção de Nascentes à Base de Solo Cimento - 07/04/2022

Co-Inoculação na Cultura da Soja - 07/04/2022

Alimentos alternativos na bovinocultura leiteira. - 08/04/2022

Principais aspectos na criação de bezerras - 08/04/2022

Manejo do Bicho da Seda - 08/04/2022

Manejo de Pragas no Sistema Soja-Milho - 08/04/2022

Manejo Produtivo e Sanidade em Vacas Leiteiras - 08/04/2022

Como Identificar e Preparar um Café de Qualidade - 09/04/2022

Manejo de Formigas Cortadeiras com Fungos e Terra de Diatomáceas - 09/04/2022

Cultivo Pratico de Suculentas - 09/04/2022

Inscrições pelo site: https://www.idrparana.pr.gov.br

Asimp/EMATER Regional Londrina