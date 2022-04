Londrina abre ciclo de Passaportes da Morfologia do Cavalo Crioulo

Evento ocorrerá durante a Expolondrina em uma região que vem crescendo no fomento da raça

A primeira Exposição Passaporte do ciclo da morfologia do Cavalo Crioulo será realizada nesta semana em Londrina (PR). De 8 a 10 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga, durante a Expolondrina, o Núcleo Norte Paranaense de Criadores de Cavalos Crioulos promove o evento, que vai classificar exemplares para a Nacional da Morfologia, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) durante a Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O julgamento ficará a cargo de Mauro Ferreira.

Conforme o presidente do núcleo, Ricardo Guimarães Pereira, o Passaporte ocorre durante o evento, que é considerado um dos maiores do setor agropecuário do país e que retorna depois de dois anos sem ser realizado devido à pandemia causada pela Covid-19. “O núcleo vem trabalhando com muita dedicação a este evento. Somos um núcleo muito unido e conciso, onde trabalhamos todos igualmente, os diretores e sócios. Pode-se ter certeza que teremos um evento caprichado e feito com muito esmero”, destaca.

Pereira salienta que, desde a criação do núcleo e seu trabalho de fomento na região Norte do Paraná, há um crescimento do Cavalo Crioulo na região. “Estamos em uma região diferente do Sul do Estado, onde temos os campos gerais e o Crioulo já tem uma tradição de anos, elevando o Paraná ao segundo maior rebanho do Brasil; e há alguns anos fundamos esse núcleo numa região ainda nova para o cavalo crioulo. Podemos ver bem a diferença do antes e do depois da fundação do núcleo”, observa.

O presidente do núcleo reforça também, que hoje tem-se diversos criadores e usuários da raça no Norte do Paraná, disseminando o que a raça tem de melhor, devido muito ao fomento que o Núcleo e a ABCCC fizeram durante os últimos anos. “É um prazer para a gente, depois de dois anos, estar recebendo mais uma vez a família crioulista, com casa e ânimo renovados e esperamos terminar com um evento de muito brilho e qualidade”, salienta.

Confira a programação

08 de Abril de 2022 (Sexta-feira)

14h - Concentração de Machos

16h30min - Admissão da Morfologia

09 de Abril de 2022 (Sábado)

09h - Julgamento das Categorias

10 de Abril de 2022 (Domingo)

Julgamento dos Grandes Campeonatos