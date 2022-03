Ovinocaprinocultura tem intensa programação

A participação da ovinocaprinocultura na ExpoLondrina é sempre marcante, com a presença de criadores do Paraná, de outros estados e de várias raças.Segundo o diretor de ovinocaprinocultura da Sociedade Rural do Paraná (SRP), Luiz Fernando Cunha Filho, a exposição de Londrina reúne um grande número de animais e eventos da área, sendo a maior do Sul do país.

Entre as raças que participam da 60ª ExpoLondrina estão as de ovino de corte Ile de France, Texel, Santa Inês, Dorper, White Dorper, Suffolk, Pool Dorset, Naturalmente Coloridos, Hampshire Down, Corriedale, Romanov, Morada Novae caprinos da raça Anglo Nubiano,raça de dupla aptidão (carne e leite), Boer (Sulina-corte) e Saanen (leite), Murciana (leite), Torgenburg (leite). Os julgamentos de admissão e classificação de ovinos serão nos dias 3 e 4 de abril. As raças que participarão da exposição e que contam com etapa de ranqueamento são Ile de France, Santa Inês, Dorper, White Dorper, Suffolk,Texel e Minicabras.

Eventos e cursos

Nesta edição de 60 anos, a programação do setor traz o “8º Ciclo de Palestras em Ovinocaprinocultura Moderna”, com agenda para o dia 5 de abril; um workshop da raça Dorper e White Dorper para criadores, programado para o dia 9 de abril, às 16h, ministrado pelo juiz sul-africano, Ashley Phillips. Ambos serão realizados no recinto Milton Alcover.

No 4 de abril (segunda), dois minicursos serão realizados: às 9h, “Resistência parasitária em ovinos e caprinos” e as 14h, “VIII Curso de exame andrológico em pequenos ruminantes”. Destaque para a realização da “Exposição Nacional do Hampshire Down” e, também, a ExpoLondrina acontece o maior evento da Raça Boer (Sulina) do Sul do Brasil. O evento contará com a participação de um criador de Minicabras e também da raça brasileira de ovelhas, Morada Nova pela primeira vez na exposição.

Artesanatos e show de pastoreio

A Casa do Carneiro, no Parque Ney Braga,terá produtos artesanais, culinária com espetinhos de cordeiro, queijos de ovelha e cabra que poderão ser adquiridos pelos visitantes.

O Canil Bratslava, de Maringá, volta à pista central da ExpoLondrina 2022 com a apresentação que mostra a habilidade de pastoreio de ovinos com cães adestrados, diversão certa para o público. O Show de Pastoreio será nos dias 2 e 3, primeiro final de semana e também nos dias 9 e 10, segundo final de semana da exposição, sempre as 17h.

Asimp/SRP