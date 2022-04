Polo de Inovação Agropecuária de Londrina lança projeto de desenvolvimento

Cerimônia acontece durante a ExpoLondrina, nesta quinta-feira, às 15h30 na Diretoria da SRP

Será lançado nesta quinta-feira, às 15h30, o projeto de desenvolvimento do Polo de Inovação Agropecuária de Londrina para os próximos quatro anos (2022-2025). A cerimônia acontece durante a ExpoLondrina e contarácom a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, na Diretoria da Sociedade Rural do Paraná.

O projeto do Polo de Inovação começou a ser desenvolvido em 2019, durante o 2º. AgroBit, na ocasião da visita da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Durante o evento, a ministra anunciou a instalação, em Londrina, do primeiroPolo de Inovação Agro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Com objetivos estratégicos e um plano de ação para os próximos 4 anos, o projeto que foi elaborado pela Sociedade Rural do Paraná, Sebrae e Governança Agro Valley, vai transformar o Polo de inovação Agropecuário de Londrina e Região em referência internacional no desenvolvimento de soluções e talentos no agronegócio.

A novidade é o envolvimento direto da temática de “foodtech” dentro do Polo de Inovação Agro.

“Quando o Polo foi chancelado pela ministra Tereza Cristina em 2019, ele tinha um foco muito mais ligado ao agronegócio. Agora, o agro se mantém como grande protagonista, mas o trabalho com alimentos, transformação e toda pesquisa e tecnologia ligadas ao setor de alimento se envolve nas pautas do polo”, explica o coordenador estratégico do Sebrae, Lucas Ferreira.

O planejamento estratégico do projeto contempla 60 ações que serão trabalhados dentro de 6 objetivos principais:

1. Gerar novas empresas de base tecnológica e startups no setor do Agronegócio

2. Acelerar o crescimento das empresas inovadoras no setor do Agronegócio

3. Atrair empresas inovadoras de outros ecossistemas

4. Aumentar o índice de maturidade do ecossistema de inovação agro de Londrina

5. Atrair novos ativos tecnológicos (IES, Centros de Pesquisa, P&D de grandes empresas, habitats de inovação)

6. Aumentar a transferência de tecnologia dos ICTS para o mercado.

Lucas explica que o objetivo do projeto vai além da geração de novos produtos. “O intuito principal é que esse projeto ajude na geração de produtos e serviços e que também faça a atração e a retenção de talentos para o nosso ecossistema para que a gente consiga aumentar a integração entre a academia e o mercado”, conclui.

FoodTech´s

As “foodtech’s” são empresas e projetos que aplicam tecnologias como a Internet das Coisas (IoT), o Big Data e a Inteligência Artificial (IA), para transformar a indústria agroalimentar num setor mais moderno, sustentável e eficiente durante todo o processo - desde o campo até a distribuição e o consumo final.

Em geral, estes projetos de pesquisa e desenvolvimento são desenvolvidos por startups que buscam soluções para problemas atuais como o aumento da produção de alimentos que acompanhe o crescimento populacional, a segurança alimentar, os efeitos das mudanças climáticas, o desperdício alimentar e o impacto da produção de alimentos no meio ambiente.

Estima-se que este mercado mundial represente um valor próximo de 127 bilhões de dólares.

Asimp/SRP