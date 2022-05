Primeira exposição pós-pandemia bate recordes de público e comercialização

Foram quase três anos aguardando pela realização da ExpoLondrina e ela chegou com muita energia e cheia de novidades. E também encontrou um público saudoso. O resultado não poderia ser diferente, superando todas as expectativas.

“Quando decidimos que era possível realizar a exposição, imaginamos que teríamos bom público sim e boa movimentação financeira, tendo em vista os outros eventos que vinham sendo realizados. Mas nossas expectativas foram superadas”, comenta o presidente da Sociedade Rural do Paraná, entidade organizadora da ExpoLodrina, Antonio de Oliveira Sampaio.

Ele apresentou os resultados da Expô 2022, ontem, 03, ao lado do presidente do Conselho Superior, Marcelo El Kadre, e do diretor comercial da SRP, David Dequech Neto. Os diretores também anunciaram a data da próxima ExpoLondrina: 6 a 16 de abril de 2023.

Balanço

A ExpoLondrina é um mega evento, um dos maiores e mais importantes do setor, considerada uma vitrine do agronegócio. Os números, mais uma vez, comprovam seu status. Neste ano em que foram comemorados os 60 anos de realização do evento, muitos desafios foram superados e metas alcançadas.

Em seus 10 dias de realização, a ExpoLondrina 2022 recebeu,nada menos, que 561.562 visitantes– um aumento de cerca de 21% em relação à última edição, realizada em 2019 - e movimentou a economia de toda a cidade e região. Só na geração de empregos diretos e indiretos, foram 8.500 postos. E a movimentação financeira totalizou 1 bilhão e 864 milhões de reais, representando 300% acima do valor de 2019.

Bons Negócios

Durante os 10 dias de ExpoLondrina, bons negócios foram realizados no Parque Ney Braga. Na área comercial, estiveram presentes 288 expositores, espaço que movimenta a economia desde sua montagem até a desmontagem.

Só as concessionárias presentes comercializaram 1.350 veículos. Também foram comercializadas 678 máquinas e implementos agrícolas.

Soma-se a isso, a movimentação de animais, com a presença de 4.571 exemplares, entre bovinos, equinos, ovinos, suínos, asininos, caprinos, aves, peixes, dezenas de raças de cães e gatos e demais exemplares que participaram da Feira de Pequenos Animais.

Foram realizados seis leilões, sendo dois presenciais e os demais online, além de negócios pecuários realizados em pavilhões. O setor animal ainda movimentou as pistas de julgamentos do Parque Ney Braga. Cerca de 20 raças foram julgadas em Londrina.

Novidades

Entre as grandes novidades deste ano e que trouxeram novas experiências e conexões, e que muito contribuíram com todo o sucesso do evento, estão as novas parcerias seladas e a ampliação das já existentes, como avaliam os diretores da SRP, tais como:

1- Nova parceria com a BBL, empresa que trouxe para a ExpoLondrina a ExpoGames, um espaço que proporcionou novas experiências e atraiu o público dos games para o Parque Ney Braga. O espaço foi um sucesso, com muita interação, atração de um público de cerca de 88 mil pessoas, realização da competição Liga Escolar e muitas palestras com pessoas de renome internacional da área;

2- Ampliação da parceria com a Diverti, que oxigenou o Circuito Brahma - incluishows e atrações da Casa do Criador -,com um novo Camarote Brahma e os camarotes Super Bull e Corporativo; com a movimentação de influencers, apresentação de shows e rodeios na mesma noite e até a apresentação de stand up;

3- Consolidação da parceria com o Sebrae, que ampliou sua participação na ExpoLondrina, e movimentou o Pavilhão SmartAgro-Sebrae; trazendo uma agenda voltada à tecnologia no agro,com a Vila das Startups e suas 16 participantes; realização do Challenge (gerando em média 600 negócios) e do 5º Hackathon (mais de 100 inscritos/ 20 times);

4- E ainda a parceria com a FrogPass, que implantou a Vila Gastronômica, com shows nacionais e regionais no espaço, onde esteve presente também restaurantes e bares bastante conhecidos e bem frequentados de Londrina;

5- Outra novidade deste ano foi a contratação do Vitinho Park, que esteve pela primeira vez e trouxe para a Expô um parque de diversão totalmente lúdico, brinquedos de última geração e espaços de descanso, e ainda a maior roda-gigante itinerante da América Latina, com 32 metros de altura.

“Sempre temos o cuidado de preparar um evento que desperte o interesse das famílias, preparando atrações para os que queiram passear com seus filhos. E mais uma novidade que implantamos este ano para as famílias foi a promoção nos preços dos ingressos de segunda a quarta-feira. Entendemos que isso era necessário até mesmo devido ao momento que estamos deixando para trás, mas que ainda traz impacto financeiro para muita gente”, comenta Sampaio.

Via Rural/Fazendinha e eventos técnicos

A Via Rural/Fazendinha é um espaço idealizado há 27 anos, numa parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, por meio do IDR – Iapar-Emater – Paraná e com a Universidade Estadual de Londrina (UEL). Todos os anos, atrai milhares de visitantes e este ano não foi diferente. O espaço registrou 237 mil visitantes. Ali foram realizadas 39 oficinas, 3.675 atendimentos técnicos a produtores rurais;recepcionadas 122 excursões; e realizados mais de 6 mil atendimentos aos visitantes, em ações do Espaço Saúde UEL.

Este ano, foram ainda realizados 87 eventos técnicos em seis auditórios simultâneos, como simpósios, congressos, encontros etc, que atraíram 17.400 pessoas.

Visitas gratuitas

Todos os anos, já é uma tradição da ExpoLondrina abrir os portões para alunos de escolas públicas e privadas, entidades que assistem idosos e portadores de necessidades especiais. Essas visitas são gratuitas e este ano atendeu a cerca de23.730 pessoas.

Ações sociais

Este ano, a ExpoLondrina cedeu espaços para apresentação ao grande público de trabalhos importantes feitos pela comunidade, como a campanha de conscientização que o 5º Batalhão da Polícia Militar realizou sobre o autismo; espaço para que o Marista desse visibilidade ao seu projeto social na zona Norte, com atividades no contraturno escolar e também cursos profissionalizantes para alunos de famílias carentes; o artesanato feito por mulheres dentro do projeto de Economia Solidária.

Outra ação social realizada há cinco anos e que foi repetida com grande sucesso este ano foi a Prova de Laço em Dupla, com renda revertida ao Hospital do Câncer de Londrina (HCL). A ação arrecadou R$ 211 mil, entregues aos gestores do hospital no último dia da exposição.

