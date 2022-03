Rodada de Negócios, na ExpoLondrina, está com inscrições abertas para mulheres empresárias

Estão abertas as inscrições para a tradicional Rodada de Negócios Mulheres em Ação, do Conselho da Mulher Empresária da ACIL (CME). Realizada em parceria com o Sebrae, a 4ª edição do evento será no dia 5 de abril, na Casa do Criador, durante a ExpoLondrina 2022.

O encontro, voltado a empresárias de Londrina e região, conta sempre com uma aderência bastante expressiva e, neste ano, ganha um novo formato para priorizar a segurança. Serão realizados dois turnos de rodadas, sendo 77 empresárias em cada um deles. Dessa forma, cada participante terá a oportunidade de posicionar o seu produto para outras 76 empresas.

“Em poucas horas, as empresárias conseguem criar conexões que demorariam meses para acontecer. É um evento dinâmico, com foco em novas parcerias e troca de experiências. Todas saem ganhando. Depois de dois anos, estamos muito felizes em voltar”, destaca a presidente do CME, Marisol Chiesa.

A rodada acontece no formato de circuito, para que todas as participantes possam interagir. Cada empresária terá dois minutos para falar sobre o seu produto e entregar o material de divulgação, que poderá ser um brinde, cartão de visitas, folder ou flyer.

As interessadas em participar podem acessar o link, de acordo com o turno desejado:

Rodada Manhã: https://shortest.link/RODADA-MANHA

Rodada Tarde: https://shortest.link/RODADA-TARDE

As inscrições encerram-se no dia 28, mas as vagas podem acabar antes do prazo estipulado.