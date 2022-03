Seleção para vagas de Zeladores e Bilheteiros da ExpoLondrina 2022 encerram-se hoje

Na segunda-feira, 7 de março, foram abertas as inscrições para o cadastro de Zeladores e Bilheteiros, que irão trabalhar na ExpoLondrina 2022. São mais de 300 vagas para o serviço de limpeza, para homens e mulheres. A seleção vai até esta quarta-feira, 9 de março.

O local do cadastro para a seleção de Zeladoras e Zeladores será no próprio Parque de Exposições Ney Braga, no Recinto Milton Alcover, das 8h às 17h. Os interessados devem comparecer levando carteira de trabalho, PIS, RG, CPF e comprovante de residência.

Já os interessados para as vagas de Bilheteiros, devem entregar pessoalmente o currículo na Admita - agência que está fazendo a seleção dos candidatos-, que fica à Rua Visconde de Mauá, 79 – Jardim Shangri-lá A, e comprovar no mínimo seis meses de experiência como Caixa. Na entrega do currículo já será feita entrevista de prévia seleção. Os horários são os mesmos, das 8h às 17h, até quarta-feira.