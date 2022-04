Setor madeireiro debate integração de florestas e lavouras

Painel será realizado na quinta-feira (7) e reunirá produtores e especialistas da área

Palco para o debate diversificado na área do agronegócio, a Exposição de Londrina recebe, nesta quinta-feira (7), especialistas do setor madeireiro para o painel técnico “Integração de Floresta com outras culturas: mais renda para o campo e menos impacto ambiental”. Promovido pelo programa “Plante com a Klabin” com apoio de órgãos de pesquisa e extensão rural, o evento abordará os mercados florestal, de crédito de carbono e de carbono neutro.

Além do relato de boas experiências do “Plante com a Klabin”, o painel contará com a presença do pesquisador da Embrapa Florestas Vanderley Porfírio da Silva, que vai explanar sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) como estratégia de uso da terra. Também foi confirmada a presença da consultora Marcela Paranhos, do IDH – The Sustaintable Trade Initiative - instituição que atua com comércio global sustentável.

O painel terá início às 14 horas, na Casa do Criador, Parque de Exposições Ney Braga. Os interessados em participar do evento devem encaminhar e-mail para plantecomaklabin@klabin.com.br.

Asimp/SRP