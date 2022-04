VIII Simpósio de Produção e Reprodução Animal será realizado dia 7

Tradicional evento técnico realizado dentro da agenda técnica da ExpoLondrina, o VIII Simpósio de Produção e Reprodução Animal, sob coordenação do diretor de Atividade Agroindustrial da Sociedade Rural do Paraná, Luigi Carrer, e de Fábio Morotti, da Universidade Estadual de Londrina, está marcado para 7 de abril, no Recinto Milton Alcover. Após as entregas de crachás e materiais, iniciam-se as palestras, a partir das 8h40.

O simpósio terá sete palestras com especialistas nos períodos da manhã e da tarde. Os temas da manhã serão: “Por que a lucratividade começa na cria”, com o zootecnista Daniel Carvalho (Deltagen – Rio Claro/SP); “Atualizações em Programas Reprodutivos no Gado de Leite de Alta Produção”, com o professor Roberto Sartori Filho (da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-UUS/Piracicaba); e “Atualizações em Programas Reprodutivos no Gado de Corte”, com o professor Pietro Sampaio Baruselli, da Univesidade de São Paulo (USP/São Paulo).

No período da tarde, com reinício dos trabalhos às 14 horas, serão abordados os temas: “Novas ferramentas para o controle de desempenho reprodutivo em bovino”, com professor Luiz Francisco Machado Pfefer, da Embrapa Rondônia (Porto Velho/RO); “Aspectos nutricionais e estratégias de manejo na reprodução de vacas e novilhas”, com professor Thales Ricardo Barreiro, da Universidade Estadual Norte do Paraná (Uenp – Bandeirantes/PR); “Estratégias para incremento da produção in vitro de embriões”, com professor Marcelo Marcondes Seneda, da Universidade Estadual de Londrina (UEL – Londrina/PR); e “Avanços no uso do sêmen sexado em bovinos”, com o professor Fábio Morotti, da Universidade Estadual de Londrina (UEL – Londrina/PR).

O coordenador Luigi Carrer classifica o evento como imperdível. “A Rural traz, com esse simpósio, os grandes nomes da Reprodução Bovina para a Expo 2022”, destaca ele.

Asimp/SRP