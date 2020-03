Começam as vendas de ingressos nas bilheterias do Ney Braga e Boulevard Shopping para a expo 2020

Começaram ontem, 02, as vendas dos ingressos ExpoShow, ExpoRodeio e ExpoParque no Boulevard Londrina Shopping, parceiro da SRP há quatro anos (horário de funcionamento do shopping) e nas bilheterias do Parque de Exposições Ney Braga. Nas bilheterias, o horário de funcionamento será das 8h às 20h e durante a expo das 9h a meia noite.

Os ingresso para acesso ao Parque de Exposições Ney Braga (ExpoParque) não são vendidos online, só nos pontos de vendas. Os valores serão R$ 14,00 a inteira e R$ 7,00 a meia para a semana e nos finais de semana, R$ 16,00 a inteira e R$ 8,00 a meia- entrada. Os valores são os mesmos do ano passado.

As vendas online iniciaram em fevereiro pelo site da exposição: www.expolondrina.com.br

Valores shows e rodeio

Os ingressos do primeiro lote dos shows - ExpoShow - começaram a ser vendidos a R$ 25,00 na compra antecipada. Os preços estão sendo alterados de acordo com o fim dos ingressos de cada lote. No dia do show, o valor será integral, sendo a meia-entrada válida apenas para os casos especificados em lei.

O preço dos ingressos do Rodeio - ExpoRodeio - também segue os mesmos valores adotados em 2019: dia 17 de abril - sexta-feira (20h30): R$ 18,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 23,00 e o valor cheio será R$ 46,00; dia 18 de abril – sábado (20h30): R$ 20,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 24,00 e o valor cheio será R$ 48,00; e a grande final, dia 19 de abril – domingo (19h): R$ 22,00 compras antecipadas, no dia a meia-entrada será R$ 25,00 e o valor cheio será R$ 50,00.

Grade de shows ExpoLondrina 2020: 09/04 – 22h - Marília Mendonça; 10/04 – 18h30 - Teatro Paixão de Cristo ; 11/04 - 22h - Lauana Prado seguido de Maiara e Maraisa; 12/04 - 20h – Thiaguinho; 13/04 - 22h - Gusttavo Lima; 14/04 - 22h - Dennis DJ; 15/04 - 22h - Henrique e Diego seguido de João Bosco e Vinícius; 16/04 - 22h - Zé Neto e Cristiano.