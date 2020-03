Inscrições 1º Concurso de Fotografia

O concurso faz parte das comemorações dos 60 anos da Expô

As inscrições para o 1º Concurso de Fotografia da ExpoLondrina 2020 estão abertas e vão até SEXTA-FEIRA 13 DE MARÇO. Podem participar fotógrafos amadores e profissionais maiores de 18 anos e não há taxa de inscrição, mas os participantes deverão arcar com o custo de impressão das fotos, seguindo as regras do regulamento. O tema do concurso é ”O Agronegócio Brasileiro”. As inscrições devem ser feitas pelo site da Expolondrina: www.expolondrina.com.br .

O regulamento do concurso também se encontra no site. Todos os dados solicitados deverão ser enviados pelo e-mail: expolondrina2020@fotocelula.com.br. Treze fotos serão premiadas e farão parte de uma mostra durante a exposição, sendo que as três primeiras melhores avaliadas receberão prêmio em dinheiro e as outras 10, certificado de menção honrosa. O julgamento será dia 20 de março e no dia 11 de abril, durante a ExpoLondrina (9 a 19 de abril), será a solenidade de premiação.