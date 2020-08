Prazo para devolução de ingressos da ExpoLondrina termina nesta sexta-feira, dia 14

Agendamento até, quinta-feira dia 13

Quem ainda não agendou horário para retirada dos valores referentes à compra de ingressos antecipados para a ExpoLondrina 2020 tem até esta quinta-feira (13) para agendar e até sexta-feira (14) para o recebimento.

A devolução dos valores teve início no dia 21 de julho. Até esta terça-feira, 12 de agosto, a Sociedade Rural do Paraná (SRP) há havia devolvido 68% dos ingressos comprados em pontos de venda e 80% dos ingressos arquibancada adquiridos pelo site da Alô Ingressos.

A SRP ressalta que está sendo devolvido o dinheiro da compra dos ingressos para o parque (ExpoParque), para os shows (ExpoShow) e para o rodeio (ExpoRodeio) para quem os adquiriu nas bilheterias do Parque Ney Braga ou no Boulevard Londrina Shopping. É necessária a apresentação do comprovante de agendamento, do recibo emitido pelo site e do ingresso. E obrigatório o uso de máscaras.

Para quem comprou no site Alô Ingresso (www.aloingresso.com.br), a devolução está ocorrendo de forma eletrônica, através do próprio site do Alô Ingresso. A direção da SRP informa que quem não quiser fazer a troca, pode deixar o valor pago em crédito para a próxima edição da ExpoLondrina, prevista para abril de 2021, mediante apresentação do ingresso.

A ExpoLondrina 2020 foi adiada devido às medidas de segurança impostas pela pandemia do coronavírus.

Camarotes

Sobre os ingressos Camarote Brahma, Camarote Super Bull Open e Casa do Criador, a Diverti informa que: quem comprou pelo site da Total Acesso deve acessar o link https://atendimento.totalacesso.com/hc/pt/requests/new.

Quem comprou no ponto de venda do Boulevard Shopping Londrina deve entrar em contato pelo telefone/whatsapp (11) 99699-0155- Central de Atendimentos Camarotes ExpoLondrina e Casa do Criador.

Benê Bianchi/Asimp