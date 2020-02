Tiago Amaral destaca êxito da ExpoLondrina que chega à 60ª edição

“Tradição e Inovação. Duas palavras que representam tão fortemente a nossa cidade de Londrina. A cidade que já foi capital mundial do café, teve que se reerguer e hoje tem a sua segunda grande marca: a inovação. Londrina é a capital da inovação, somos a maior cidade em número de startups do Paraná. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa exposição que chega aos 60 anos, um orgulho para Londrina, para os londrinenses e para o Paraná”, destacou o deputado Tiago Amaral (PSB), durante o evento de lançamento da ExpoLondrina 2020, com presença de mais de 500 pessoas no recinto José Garcia Molina.

A ExpoLondrina evidencia a força do agronegócio paranaense. O setor responde por 77% das exportações paranaenses. A produção total de grãos no Paraná neste ano pode atingir 40 milhões de toneladas, valor próximo ao recorde histórico do Estado.

A feira chega a 60ª edição, entre os dias 9 e 19 de abril, no Parque Ney Braga, com uma programação intensa da manhã à noite. A SRP acredita que a feira neste ano supere alguns dos número alcançados no ano passado – R$ 615,6 milhões em movimentação financeira e 464,1 mil de público. “Parabéns a nossa Sociedade Rural do Paraná por mais essa belíssima festa da integração do campo e a cidade. Que todos os recordes sejam batidos. De público, renda e negócio”, afirma Tiago Amaral, vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná.