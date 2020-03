Via Rural na Expo Londrina 2020

Expo Londrina / Via Rural 2020, no período de 13 a 17 de abril de 2020.

A Sociedade Rural do Paraná, valorizando esta iniciativa, dará recepção gratuita ao público das excursões municipais em ônibus, micro-ônibus e vans, com a chegada ocorrendo das 8h00min até as 14h00min e recepção dos excursionistas no portão principal do parque. (Entrada pela Av. Tiradentes, 6275).

A Via Rural é um dos grandes atrativos da 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina para os 500 mil visitantes esperados do campo e das cidades. É realizada pelo IDR-PR Iapar/Emater e tem como promotores o Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Sistema Estadual de Agricultura e Sociedade Rural do Paraná.

Via Rural - Fazendinha: estão montadas unidades didáticas expositivas, apresentando Leite – Café – Grãos – Olericultura – Aquicultura – Fruticultura – Palmáceas – Bovino de Corte e de Leite – Turismo Rural – Agroindústria – Artesanato - Bosque da Biodiversidade – Formigas Cortadeiras – Apicultura – Sericicultura - Saneamento Rural e Proteção de Fontes.