Atlético Paranaense conheceu o seu concorrente na Libertadores 2022

Na sexta-feira passada (25 de março), o Furacão ficou a saber os seus adversários na etapa de grupo do torneio continental. Segundo o sorteio, realizado no Paraguai, o Atlético faz parte do Grupo B com os outros três: Libertad, The Strongest e Caracas.

Para verificar se você terá sorte nas suas previsões em relação ao vencedor do campeonato, aposte conosco aqui mesmo.

A tabela dos Rubro-Negros ficou assim:

Rodada 1 - Caracas x Athletico

Rodada 2 - Athletico x The Strongest

Rodada 3 - Libertad x Athletico

Rodada 4 - The Stongest x Athletico

Rodada 5 - Athletico x Libertad

Rodada 6 - Athletico x Caracas



A tabela detalhada da etapa de grupo será divulgada em breve. Esta etapa do torneio começa na semana do dia 4 de abril.

Então, o Atlético vai encarar Caracas da Venezuela, Libertad do Paraguai e The Strongest da Bolívia.

O Atlético ainda não sofreu derrotas pelos times do Paraguai e Venezuela: duas vitórias contra cada equipe. Quanto aos bolivianos já tiveram uma vitória e uma derrota.

No ano de 2005, o Furacão na final jogou contra o Libertad duas vezes na etapa de grupo. Na Arena da Baixada, os atleticanos venceram por 1 a 0, graças ao gol de Maciel. E em Assunção, uma nova vitória, por 2 a 1, com novo gol de Maciel e outro de Dênis Marques. Aquele time rubro-negro poderia gabar-se de nomes como Cocito, Aloísio Chulapa, Fernandinho e Lima.

Nove anos depois, em 2014, o Atlético compartilhou um grupo com The Strongest na Libertadores. Os dois times lutaram pela segunda vaga na chave que pertenceu ao Vélez Sarsfield, da Argentina. Na Vila Capanema, o Furacão conquistou os bolivianos por 1 a 0 graças ao gol de Paulinho Dias. Na altitude de La Paz, Adriano 'Imperador' fez um gol que foi o único gol com a camisa rubro-negra, mas a equipe boliviana conseguiu qualificar-se para as oitavas de final.

E em 2018, o Furacão teve o encontro com o Caracas na campanha do primeiro título da Sul-Americana. Nas oitavas, os Rubro-Negros venceram na partida de ida, na Venezuela, com o placar de 2 a 0, graças aos gols de Raphael Veiga. E em Curitiba, Marcelo Cirino e Raphael Veiga ajudaram o time a vencer por 2 a 1.

Neste ano, a estreia do Furacão, treinado por Alberto Valentim, no campeonato que vai ocorrer no dia 06 de abril, na partida contra o Caracas, na Venezuela.