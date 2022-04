Brasil e Argentina imbatíveis na América Latina, no caminho para o Qatar

O Brasil e a Argentina venceram as eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar. Nem a pandemia nem a ausência dos craques Lionel Messi e Neymar em alguns dos seus jogos amorteceram as suas forças para prevalecer sobre os demais por quase dois anos. Ambos invictos e o Brasil com um recorde de pontos conquistados, o domínio da Europa em Copas do Mundo está em perigo depois de 20 anos? Aposte pelos seus times favoritos no cassino online Brasil.

É difícil antecipar uma resposta. Os dois gigantes do futebol sul-americano não encontram adversários do Velho Continente há mais de dois anos. O Brasil, último time não europeu a ganhar a Copa do Mundo em 2002, venceu a República Tcheca por 3-1 em março de 2019, enquanto a Albiceleste registrou um empate em 2-2 contra a Alemanha em outubro do mesmo ano.

O único parâmetro preciso da sua força no ciclo entre Copas do Mundo foram as eliminatórias e duas edições da Copa América. A equipe de Tite bateu a Bolívia em La Paz pela primeira vez em 37 anos e alcançou 45 pontos nas eliminatórias para quebrar o recorde de 43 estabelecido pela Argentina no limiar da Copa do Mundo de 2002.

"Tentamos fazer o melhor trabalho possível, procurando nos consolidar. Este sentimento emergente que tenho agora é de paz", refletiu o treinador do Brasil após a vitória. Tité apreciou particularmente o fato de que a estrutura não foi alterada apesar da mudança permanente dos nomes. Contra a Bolívia, Neymar e Vinícius Júnior, ambos suspensos, não jogaram. As Canarinhas foram campeãs continentais em 2019 e vice-campeãs da Argentina em 2021.

Com o empate de 1x1 contra o Equador, o técnico Lionel Scaloni igualou a corrida de 31 partidas invicta que a equipe liderada por Alfio Basile teve entre 1991 e 1993. "As eliminatórias sul-americanas são tremendamente difíceis e esta equipe se adaptou a tudo", disse o treinador argentino. "Ir para a Copa do Mundo, no entanto, é sempre positivo. Preferimos chegar lá do jeito que chegamos.

O ponto decisivo para a Argentina foi ganhar a Copa América em 2021, quebrando um terrível período de 28 anos sem títulos. A partir daí, a equipe aperfeiçoou um estilo de jogo e o conjunto se tornou mais do que Messi. Um ponto de vista menos complacente apontaria para a fraca competição colocada pelo resto das equipes sul-americanas.

O Uruguai, que terminou em terceiro lugar com 28 pontos, lutou nas eliminatórias até que o medo de perder a Copa do Mundo foi mais forte do que o vínculo emocional com Oscar Tabarez, o técnico septuagenário que estava no comando há 15 anos. Diego Alonso assumiu em janeiro e liderou uma série de quatro vitórias em quatro jogos para garantir a qualificação direta.

"Tivemos um momento difícil com a demissão do 'Maestro' (Tabarez), porque eles disseram que alguns jogadores eram irritantes, que não estavam à altura do nível, mas mostramos rebeldia", disse Luis Suárez, que marcou um dos gols na vitória de 2x0 sobre o Chile que lhe permitiu se tornar o artilheiro da história das eliminatórias com 29 gols, um a mais que Messi. "Você pode ser bom ou mau, mas você tem que dar tudo de si pela camisa", disse ele.

Liderado pelo treinador argentino Gustavo Alfaro, o Equador terminou em quarto lugar com 26 pontos. Eles jogarão na sua quarta Copa do Mundo desde 2002. Embora tenha tomado as rédeas da equipe pouco depois do início das eliminatórias devido à demissão prematura de Jordi Cruyff antes de sua estréia, Alfaro apostou em uma nova geração de jogadores e foi provavelmente a equipe mais consistente nas eliminatórias depois da Argentina e do Brasil.