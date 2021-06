Cianorte, Rio Branco e Cascavel, quem chega mais longe na Série D?

Se em 2020 os paranaenses entraram na Série D com pouquíssimas expectativas, em 2021 a história é muito diferente. O Cianorte e o FC Cascavel entram na disputa como candidatos ao acesso e o Rio Branco de Paranaguá, apesar de muito irregular no estadual, deu um bom cartão de visitas ao segurar o ótimo Esportivo de Bento Gonçalves (RS) na primeira rodada.

O Cianorte caiu nas quartas de final do Paranaense diante de um Londrina muito forte que encaixou nas mãos de Roberto Fonseca, o que não apaga a excelente campanha do Leão. Além do bom desempenho no Estadual, o time da terra do vestuário foi bem na Copa do Brasil, caindo somente para o Santos de Fernando Diniz na terceira fase. João Burse é um ótimo treinador, a mentalidade da diretoria também me agrada muito, o ex-goleiro Adir Kist, aquele mesmo que parou Tevez e companhia em 2005, hoje é diretor de futebol e junto com o ex-presidente do Inter (RS), Fernando Carvalho, que também faz parte da diretoria, elevaram o patamar do Cianorte que merece subir para a Série C.

O grupo do Leão é "chatinho", além dos tradicionalismos, Bangu (RJ) e Lusa (SP), também tem a Inter de Limeira do ex-corintiano Coelho, o Santo André (SP), o São Bento (SP), o Boavista (RJ) e o Madureira (RJ).

O Cascavel se reforçou bem para a competição nacional, a principal aposta é no centroavante Carlão Colheitadeira, cedido pelo Londrina. O técnico é o ex-meia Tcheco, que levou a serpente às semifinais do Estadual.

Domingo o Cianorte recebe a Inter de Limeira no Albino Turbay, terei a responsabilidade de narrar o duelo pela Eleven / CBF TV, o Cascavel viaja até Itajaí (SC) e encara o Marcílio Dias, enquanto o Rio Branco tem páreo duro em Caxias do Sul contra o tradicional ex-time do técnico Tite. Boa sorte aos paranaenses!

Rafael Morientes – Coluna RM