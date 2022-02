De olho na ponta da tabela, Operário e Londrina se enfrentam em jogo com transmissão pela TV Assembleia

O Operário recebe Londrina amanhã (20) em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense de Futebol. As duas equipes seguem empatadas na competição, com 14 pontos, e estão de olho na ponta da tabela, que tem o FC Cascavel em primeiro, com 17 pontos, seguido do Coritiba com 15.

O jogo terá transmissão ao vivo, direto do Estádio Germano Krüger, pela TV Assembleia a partir das 19 horas. Os torcedores poderão acompanhar através do canal 10.2 em TV aberta para Curitiba e Região Metropolitana e no canal legislativo da Claro/Net para todo o Paraná. A transmissão é uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a Federação Paranaense de Futebol, como objetivo de promover ao esporte do estado.

O Fantasma, que já ocupou a liderança, quer se recuperar na competição após a derrota para o Maringá e espera contar com o apoio da torcida para mais uma vitória. Já o Tubarão vem de vitória, após vencer de virada o União por 4x2.

Jogos

A abertura da 9ª rodada ocorre no sábado (19). Às 19 horas o Athletico Paranaense recebe o Cianorte. No mesmo horário se enfrentam Azuriz e FC Cascavel. Já no domingo, o São-Joseense recebe o Rio Branco (15h30); o Paraná encara o Coritiba (16h), e o União recebe o Maringá (19h).

ALEP