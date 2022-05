Equipe Tsuru Oguido/ Londrina é campeão da fase Regional do Paraná Bom de Bola sub-16

Na final, as meninas Alvicelestes golearam Apucarana por 8 a 1

A equipe feminina do Colégio Tsuru Oguido/ Londrina Esporte Clube sub-16 goleou a equipe de Apucarana por 8 a 1, na final da fase regional do Paraná Bom de Bola sub-16 e foram campeãs. Com uma campanha 100%, as meninas venceram todos os jogos da competição com 19 gols marcados em três jogos.

O grande destaque da competição fica por conta de Geovana Lacerda, a Gegê, com sete gols. Com o título, agora o time feminino do LEC se classificou para a fase macrorregional da competição que será disputada em Arapongas.

Jogos da fase regional do Paraná Bom de Bola sub-16 disputados em Cambira-PR

Londrina 4 x 1 Guaraci

Londrina 7 x 0 Centenário do Sul

Londrina 8 x 1 Apucarana