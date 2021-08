Estrela da Copa do Mundo da FIFA e da Liga dos Campeões da UEFA junta-se ao LV BET ao lançar no mercado brasileiro

LV BET, marca de apostas esportivas online e cassino, tem o orgulho de anunciar Douglas Costa, o meio-campista internacional brasileiro, e estrela da UEFA Champions League, como seu Embaixador da Marca para o Brasil. Douglas Costa, que já representou a seleção brasileira mais de 30 vezes e ganhou muitos títulos nacionais em toda a Europa, participará do marketing e das promoções do LV BET no Brasil.

O jogador de 30 anos, que atualmente joga no Bayern de Munique FC da Bundesliga, também estrelou o Juventus FC e o Shakhtar Donetsk FC. Em sua atuação na marca líder em games, que se prepara para entrar no mercado sul-americano amante do esporte, ele transmitirá conhecimentos e opiniões de especialistas.

"Estou muito animado por assinar com a LV BET como um embaixador da marca quando eles entrarem no mercado brasileiro. Eles são uma equipe ambiciosa com grandes planos e é meu privilégio ajudá-los dando minhas opiniões sobre futebol"— disse Douglas Costa, membro da seleção brasileira para a Copa do Mundo da FIFA 2018.

Adrian Sidowski, Diretor Executivo do LV BET, comentou: "Ter o internacional de futebol brasileiro Douglas Costa do nosso lado ao iniciarmos este novo capítulo no Brasil é algo com o qual estamos realmente entusiasmados. Com uma oferta de produtos competitivos, queremos que o status de Douglas Costa nos ajude a entrar no mercado".

"Temos o prazer de ter Douglas Costa como nosso Embaixador da Marca, o que elevará nossa posição no Brasil. Ele se encaixa perfeitamente no LV BET, com a energia, o compromisso e a motivação que ele mostra no campo combinando com nossa filosofia como marca. Trabalhar com Douglas Costa não só proporcionará ao LV BET maior reconhecimento da marca no mercado brasileiro, mas também nos permitirá construir confiança em um novo mercado" — - disse Marcin Jablonski, Diretor Comercial do LV BET. O encontro do LV BET com Douglas Costa é sua mais recente parceria, pois estabelece uma presença significativa no esporte através de numerosas parcerias estratégicas de prestígio.

LV BET é o Patrocinador Principal do clube de futebol polonês de primeira linha Ekstraklasa Wisla Krakow, e um Parceiro Oficial de Apostas da Liga Nacional de Vanarama da Inglaterra LV BET, sendo licenciado pelos reguladores no Reino Unido, República da Irlanda e Letônia. O operador, que está registrado em Malta e opera sob a legislação da UE, oferece uma ampla gama de mercados de pré-evento e de apostas esportivas, bem como uma grande variedade de jogos de cassino online.