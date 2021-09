Futebol abre competição em Santa Mariana e Cornélio

Começou no último sábado, dia 4 de setembro, a fase regional dos 63º Jogos Abertos do Paraná, Região 3, em Cornélio Procópio. Duas partidas de Futebol foram realizadas no Estádio Municipal de Santa Mariana, a 13 quilômetros de Cornélio Procópio. As partidas deveriam ser realizadas no Estádio Ubirajara Medeiros, mas foram transferidas para Santa Mariana. Neste domingo, conforme o Chefe da Regional de Esportes de Cornélio Procópio, Donizete Gongora, o estádio procopense volta a ser utilizado para as partidas previstas no calendário oficial. Pela manhã, jogaram, Carlópolis 4 X 0 Ribeirão do Pinhal e a tarde Bandeirantes 0 X 2 Santo Antonio da Platina.

Calor de mais de 32 graus