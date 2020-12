Liga das Nações entra em sua fase decisiva

Estamos nos aproximado da última rodada da UEFA Nations League, e a Betway, site de apostas online, convidou dez jogadores, de nove seleções diferentes, para um quiz esportivo, denominado “Disputa de Pênaltis”. O intuito deste quiz, era ver qual o conhecimento sobre suas próprias seleções.

Para cada jogador, foram feitas cinco perguntas sobre os recordes, os principais jogadores, atuações das seleções em torneios internacionais e até mesmo sobre suas próprias aparições nas convocações.

Os jogadores convidados foram das principais ligas do velho continente: Premier League, LaLiga Santander e Bundesliga.

São eles: Sergio Canales e William Carvalho, do Real Betis Balompié; Iago Aspas, do RC Celta; Enis Bardhi, do Levante; Angelo Ogbonna, Lukasz Fabianski, Andriy Yarmolenko e Tomas Soucek, do West Ham United; e por último, mas não menos importante, Niklas Stark e Derrick Boyata, do Hertha Berlin. Eles representaram seus países: Espanha, Portugal, Macedônia do Norte, Itália, Polônia, República Tcheca, Ucrânia, Alemanha e Bélgica.

A Nations League, ou Liga das Nações da Europa, é um novo torneio de seleções do velho continente. A intenção da UEFA é fazer com que os amistosos entre as seleções da Europa deixem de existir, assim terá mais competitividade entre as mesmas, além do aumento do interesse dos torcedores, imprensa e dos próprios jogadores.

É uma competição que acontece a cada dois anos, entre todas as seleções da Europa, e teve sua primeira edição após a Copa da Rússia de 2018.

Jogam as seleções de todas as cinquenta e cinco federações nacionais filiadas à UEFA. Estas seleções, são divididas em quatro divisões (A,B,C e D). Cada divisão tem seus grupos, com três ou quatro seleções, e funciona no esquema de rebaixamento. Os quatro últimos caem para a divisão inferior, bem como as quatro melhores sobem para a superior.

Exemplo: As quatro piores da A caem para a B / As 4 melhores da A, sobem para a A.

Dentro dos grupos, as partidas são sempre de ida e volta, e os campeões de cada grupo são os semi finalistas e vão disputar o chamado Final Four, aonde os confrontos de semi final e final acontecem em jogo único e também em uma sede única.

A primeira seleção campeã foi a de Portugal. Cristiano Ronaldo e companhia, venceram a seleção Holandesa por 1 x 0, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto em Portugal.

Só tivemos a edição de 2018-2019.

Está acontecendo a edição 2020-2022, e estamos nos aproximando da decisão de cada grupo. Faltam apenas o sorteio para a definição dos semi finalistas e qual país vai sediar o Final Four.

Faça você também o mesmo teste dos jogadores, e veja o seu conhecimento. Quantos pontos você é capaz de fazer?