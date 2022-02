Londrina e Athletico se enfrentam no Estádio do Café com transmissão da TV Assembleia

A TV Assembleia transmite nesta quinta-feira (03), a partir das 21h30, mais uma partida do Campeonato Paranaense de Futebol 2022. No Estádio do Café, em Londrina, o Tubarão recebe o Athletico em jogo válido pela 4ª rodada do certame estadual. A transmissão é fruto de uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Paraná e a Federação Paranaense de Futebol para que uma partida por rodada seja transmitida pela TV do Poder Legislativo, como instrumento de fomento ao esporte paranaense.

As transmissões ocorrem a partir do sinal disponibilizado pela Federação, sem anunciantes associados. Os direitos de transmissão foram cedidos gratuitamente pela Federação Paranaense de Futebol. “Essa é uma forma da Assembleia Legislativa contribuir com o esporte paranaense e também de divulgar a TV Assembleia, que é um canal para a população acompanhar de perto o trabalho dos deputados”, disse o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB).

“A TV Assembleia tem foco no processo legislativo, mas tem programações diversas em sua grade. Eu penso que é um tema de interesse público, até porque, o futebol é um tema de interesse público, o futebol inclui a todos, todos gostam e é um esporte extremamente saudável”, complementou o primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).

Transmissões

O confronto entre Londrina e Athletico será a terceira partida do Campeonato Paranaense a ser transmitida pela TV Assembleia. No dia 26 de fevereiro, o empate em 0x0 entre o Maringá FC e o Furacão se tornou a primeira transmissão esportiva do canal de TV do Poder Legislativo. Já no último domingo (30), a TV Assembleia mostrou a vitória do Coritiba fora de casa por 2x1, sobre o CE União. Os jogos valeram pela segunda e terceira rodadas, respectivamente.

Sintonize

As partidas podem ser acompanhadas pelo canal 10.2 em TV aberta para Curitiba e Região Metropolitana e pelo canal legislativo na Net/Claro em todas as regiões do Paraná. Através da Net/Claro o sinal transmitido não será em HD, pois para os canais legislativos (Assembleias, Senado e Câmara Federal) a operadora de TV não disponibiliza o sinal nesta definição.

Jogo e rodada

Com três vitórias em três jogos disputados, o Londrina encara o Athletico para manter a invencibilidade e a liderança isolada da competição. Já o Furacão, que ocupa a 5ª posição do campeonato com 5 pontos conquistados, busca sua segunda vitória no certame. A quarta rodada do Campeonato tem início nesta quarta-feira (02) com os confrontos entre Operário x FC Cascavel, Coritiba x Rio Branco, São-Joseense x Paraná Clube. Na quinta-feira, a rodada se encerra com os jogos entre CE União x Cianorte e Azuriz x Maringá FC.

ALEP