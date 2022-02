Maringá recebe o FC Cascavel em jogo ao vivo pela TV Assembleia

A TV Assembleia transmite neste sábado, a partir das 19 horas, o duelo entre Maringá FC e FC Cascavel, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. O duelo, que terá como palco o Estádio Willie Davids, em Maringá, coloca frente a frente duas equipes que disputam a parte de cima da tabela. A Serpente está na vice-liderança, com os mesmos 18 pontos conquistados pelo líder Coritiba, que leva vantagem no saldo de gols. Já os donos da casa ocupam a 4ª colocação com 16 pontos.

Os torcedores poderão acompanhar a partida pelo canal 10.2 em TV aberta para Curitiba e Região Metropolitana e no canal legislativo da Claro/Net para todo o Paraná. A transmissão é uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a Federação Paranaense de Futebol, como objetivo de promover ao esporte do estado.

Duelo

Jogando em casa, o Maringá FC quer embalar a terceira vitória seguida na competição. Nas últimas duas rodas o clube bateu o Operário por 2x0, no Willie Davids, e o CE União, em Francisco Beltrão, pelo mesmo placar.

Já o Cascavel vem embalado com a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Na última terça-feira (22), a Serpente derrotou a Ponte Preta por 1x0, jogando dentro de casa. Já no certame estadual, o clube vem de um empate em 0x0 com o Azuriz.

Rodada

Ainda no sábado, a 10ª rodada do Campeonato Paranaense conta com os confrontos entre Paraná Clube x CE União (16h) e Rio Branco x Londrina (16h). Já no domingo (27) jogam Athletico x Operário (16h) e Cianorte x São Joseense (16h). A rodada fecha na terça-feira (1º) com a partida entre Azuriz x Coritiba (19h).

