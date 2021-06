Petkovic eterno: amanhã acontece a live para recordar os 10 anos da aposentadoria do ídolo

O evento ao vivo promete relembrar mais um momento importante da vida do craque em um clima descontraído com a família



Anote aí em sua agenda: amanhã dia 5 de junho, será realizada a live "O apito final – 10 anos da aposentadoria do Pet", a partir das 16h30. A transmissão é ao vivo (diretamente do ninho do urubu) e os torcedores poderão acompanhar tanto pela Fla TV - canal oficial do Flamengo -, quanto pelo YouTube ou pela página do fã clube "Petkovic 43 eternamente", no Facebook.



E a escolha da data para celebrar a 1° década não foi atoa, pois nesse mesmo dia, lá no ano de 2011, o sérvio se despedia dos gramados em uma partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Envolvido de muitas homenagens, mosaico, bandeira especial e muita festa serviram para enfeitar a despedida do craque.



O jogo terminou em empate (1x1) e o confronto foi realizado no Engenhão, já que o Maracanã estava em reformas para receber a Copa do Mundo de 2014. Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, William abriu o placar para a equipe paulista, mas empate veio aos 39 com Renato Abreu, em cobrança de falta no estilo Pet.



Infelizmente, o sérvio não pode terminar a partida porque foi substituído no intervalo por Negueba. Mas, a partir daquele momento, ele assinava a sua história no futebol brasileiro e se consagrava "O gringo mais amado do Brasil".



FICHA TÉCNICA DO DUELO:



Local: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR)

Assistentes: Gilson Bento Coutinho (SP) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Renda e público: R$ 1.180.655,00 / 37.010 pagantes



Cartões amarelos: Willians e Negueba (FLA); Chicão (COR)



Gols: Willian, 18'/1ºT (0-1); Renato, 40'/1ºT (1-1)



FLAMENGO: Felipe; Léo Moura, David, Welinton e Egídio (Junior Cesar, 38'/2ºT); Willians, Renato, Bottinelli e Petkovic (Negueba, intervalo); Ronaldinho e Wanderley (Diego Maurício, 14'/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.



CORINTHIANS: Julio Cesar; Welder, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Paulinho e Ralf, Danilo (Morais, 31'/2ºT); Jorge Henrique (Émerson, 37'/2ºT), Willian e Liédson (Edenílson, 15'/2ºT). Técnico: Tite.

Fabiano de Abreu Rodrigues - MF Press Global

www.pressmf.global - mf@pressmf.global