Prefeitura autoriza treinos e próximo jogo do Londrina no Estádio do Café

A equipe estreia na Série C do Brasileiro no dia 10; a liberação pode ser revogada pelo Município, caso haja necessidade

A Prefeitura de Londrina liberou a realização da próxima partida do Londrina Esporte Clube (LEC) no Estádio do Café, marcada para o dia 10 de agosto, às 20h, contra o Criciúma (SC). Será a estreia do Tubarão na Série C do Campeonato Brasileiro. A autorização foi dada ontem (3), por meio de um ofício assinado pelo secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, e encaminhado às diretorias do LEC e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Também estão permitidas as atividades de treinamento da equipe no estádio, nos dias que antecedem a partida.

A liberação é válida, inicialmente, apenas para a partida de estreia do time alviceleste na Série C de 2020, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme o cenário epidemiológico de pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura continua fazendo o acompanhamento contínuo de todas as situações relacionadas à Covid-19 em Londrina. Além disso, conforme o ofício, a medida do Município considera o protocolo de diretrizes que já está sendo realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a retomada das competições oficiais.

Como já vem ocorrendo em todo o mundo, por conta da atual crise sanitária, o jogo do dia 10 será realizado com portões fechados, sem a presença de torcedores, e cumprindo todas as medidas técnicas e sanitárias asseguradas pelo protocolo da CBF, possibilitando um controle adequado para evitar a propagação da doença.

De acordo com o secretário Felippe Machado, após a liberação inicial do Estádio do Café, a Saúde deve preparar uma ação de acompanhamento para verificar se, posteriormente, as atividades podem ser realizadas com segurança nesta praça esportiva. “Como é sabido, o cenário de pandemia é muito dinâmico e composto por vários fatores, que podem ser alterados rapidamente. Por isso, a autorização para uso do estádio foi feita, por enquanto, apenas para este primeiro jogo, podendo ser revista a qualquer momento. Já a segunda partida do Londrina em casa está marcada apenas para o dia 30 de agosto, e até lá será possível verificar se há possibilidade de nova liberação”, frisou.

Após o jogo de estreia diante do Criciúma, na próxima segunda-feira (10), o LEC terá dois confrontos seguidos fora de casa pela Série C, contra Ypiranga (RS), dia 16, e Ituano (SP), dia 23.

