Time paranaense é tetracampeão da Copa Sul-Americana Sub-12

Escolinha Craques do Futuro é campeã desde 2017

A Escolinha Craques do Futuro, localizada no município de Iretama/PR, tornou-se tetracampeã da Copa Sul-Americana de Futebol Sub-12. O projeto social foi criado em 2016, pelo ex-jogador de futebol Huenes Marcelo, mais conhecido como Mineiro (Internacional). Um ano depois, a iniciativa foi abraçada pela Prefeitura Municipal e, de lá para cá, trouxe grandes resultados para o pequeno município: A equipe de jovens talentos foi campeã em 2017, 2018, 2019 e 2020.

Para aproveitar a estrutura do município, os treinos de futebol são realizados no estádio de futebol da cidade, no ginásio de esportes e nas quadras das escolas municipais e estaduais. Assim, o único custo para o município é do material esportivo destinado aos participantes do projeto. O objetivo principal da Escolinha Craques do Futuro é ensinar a importância da educação e da disciplina, ao mesmo tempo em que atletas de rendimento são revelados.

Atletas despertam atenção de grandes clubes de futebol brasileiro

Nessa edição, alguns atletas se destacaram na Copa Sul-Americana Sub-12, revelando craques para o futuro. É o caso de Luiz Henrique, goleiro menos vazado da competição, e Guilherme Gasparoto, Gustavo Puskas, artilheiro da Escolinha Craques do Futurovolante destaque. E, como era de se esperar, o talento dos garotos atraiu o olhar de grandes clubes do nosso futebol. Gustavo Puskas, artilheiro do campeonato, é atleta da categoria de base de São Paulo, mas está recebendo propostas de outros clubes, como Flamengo, Fluminense, Internacional e Atlético-MG.

Gustavo Puskas, artilheiro Escolinha Craques do Futuro

“O objetivo maior é, em parceria com a escola, tornar essas crianças cidadãos do bem. E, depois, é natural que eles sonhem em serem jogadores de futebol, porque temos muitos talentos lá. As turmas que estamos trabalhando há um tempo, estão se tornando alunos com uma educação incrível. Estamos felizes com esse trabalho”, explica Huenes Marcelo, que agora também é Secretário de Esportes de Iretama.

Impacto social da Escolinha Craques do Futuro

Huenes Marcelo Lemes também acompanha os atletas na sala de aula, visitando as escolas municipais e estaduais semanalmente. Os diretores dos colégios já notaram uma grande melhora no comportamento dos alunos, principalmente quanto ao respeito com os professores e com os colegas de classe. Isso porque, aqueles que não têm um bom desempenho e comportamento escolar, são afastados dos treinos.

O projeto social também retirou muitos adolescentes das ruas, o que resultou em uma queda da criminalidade no município. Sendo assim, os benefícios da iniciativa foram revertidos diretamente para a população, que também acompanha o time da cidade aos finais de semana. Agora, com a inscrição da Escolinha em campeonatos amadores, os atletas serão acompanhados até os 20 anos e continuarão a levar o nome do município para outras localidades.

“Às vezes, vários municípios do Paraná têm suas ações. Você trabalha e fica lá escondidinho no município. E, com esse projeto que foi desenvolvido, serão premiados os melhores talentos. Isso eleva o nome do município e é um reconhecimento do trabalho dos atletas também. Na minha opinião, é uma coisa boa, bonita e que deve continuar em todos os anos”, reafirma o prefeito de Iretama, Wilson Carlos de Assis.