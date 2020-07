Tubarão volta aos treinos presenciais nesta quarta-feira

Após primeira bateria de testes e orientações ao elenco com relação às medidas de higiene e segurança contra o Covido-19, eEquipe principal londrinense retoma a agenda regular de atividades no CT

A equipe principal do Londrina Esporte Clube retoma a agenda de treinos presenciais na tarde desta quarta-feira (15), às 15h30, no CT da SM Sports. A partir de agora, o Tubarão intensifica a preparação para a sequência do Campeonato Paranaense e para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C.

Retorno que só foi possível após o Governo do Estado do Paraná anunciar ontem a noite (14) o fim das medidas restritivas do decreto 4942/20, com o qual as atividades esportivas presenciais estavam proibidas na maioria das regiões do estado – dentre elas, a cidade de Londrina e região.

É a volta do elenco principal alviceleste depois de quase quatro meses afastado do CT. Procedimento que foi necessário por conta do avanço do novo coronavírus. No período, os atletas foram orientados a cumprir quarentena em suas casas, onde realizaram treinos on-line com os profissionais do clube.

O retorno às atividades presenciais que ocorre agora só foi possível ainda graças a um estudo do clube, que segue monitorando diariamente relatórios e orientações das autoridades sanitárias. E justamente por isso, o LEC sempre se mostrou solidário à dura luta que o país enfrenta no combate da pandemia causada pelo Covid-19.

Por isso, o Tubarão tem sido bastante cuidadoso com o retorno. O acesso ao CT da SM Sports está restrito apenas a atletas e membros da comissão técnica, além de um número bastante reduzido de estafe, todos testados pelo Laboratório Oswaldo Cruz, parceiro oficial do clube.

Apenas atletas e funcionários que testaram negativo para Covid-19 estão liberados para acessar as dependências do CT. Já colaboradores e atletas que eventualmente tiverem contato com o vírus receberão suporte do clube. Caso não seja necessário atendimento médico especializado, seguirão em quarentena, em suas casas, para que se recuperem da melhor forma possível.

Desde a apresentação para os testes no início desta semana, atletas e funcionários receberam ainda uma cuidadosa orientação com relação a medidas de higiene e segurança contra o Covid-19.

Agenda de treinos

A programação de treinos ocorre no centro de treinamento nesta quarta. Os ensaios continuam na quinta (16), sexta (17) e sábado (18).

O Tubarão ainda aguarda posicionamento oficial da Federação Paranaense de Futebol, quanto à homologação da primeira partida contra o Athletico Paranense, pelo jogo de ida das quartas de final do Estadual.

Uma das possibilidades é que o duelo seja confirmado para o Estádio do Café, com portões fechados, para o próximo domingo (19). O jogo da volta está previsto para Curitiba.

A estreia no Brasileiro da Série C está prevista para 8 ou 9 de agosto, também em Londrina, contra o Criciúma. A data e o horário ainda não foram definidos pela CBF.

