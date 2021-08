3 receitas de frango que ficam ainda melhores com farofa

Galeto com Limão

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 2 porções

Ingredientes:

● 1 galeto desossado (cerca de 700g)

● Farofa Premium Apimentada Yoki

● 1 colher (sopa) azeite (15ml)

● 1 colher (sopa) de suco de limão (15ml)

● 2 dentes de alho amassados

● meia colher (sopa) de sal

● uma pitada de alecrim Kitano

● uma pitada de orégano Kitano

● uma pitada de manjerona ou manjericão Kitano

● salsa fresca picada

● raspas de limão

● ½ xícara (chá) de vinho branco seco ou cerveja (120ml)

Preparo: Faça um corte ao meio no galeto já desossado, separando-o em duas partes. Numa tigela coloque o galeto com os temperos em um saco plástico e deixe marinando por 24 horas na geladeira. Após o tempo de marinar coloque as duas metades do galeto numa assadeira pequena, lado a lado. Distribua sobre eles todo o tempero em que ficaram marinando. Cubra a assadeira com papel alumínio. Asse em forno médio (180°C) pré-aquecido por 30 minutos. Retire o papel alumínio, aumente a temperatura para 220°C e acione o grill. Revise o líquido na assadeira e asse por mais 15 minutos ou até dourar (se o líquido da assadeira secar, coloque mais um pouco de água). Retire o galeto da assadeira e leve para a chama do fogão. Junte ½ xícara (chá) de água e vá misturando e incorporando a água aos sucos de cozimento até obter um molhinho. Sirva o galeto regado do molho e acompanhado da Farofa Premium Apimentada Yoki.

Dica: Durante o marinar de 24 horas, mexa o saco com o galeto algumas vezes para que fique sempre em contato com o tempero. Variação: O mesmo galeto pode ser preparado na churrasqueira.

Sobrecoxas Assadas

Tempo de preparo: 120 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

● 4 Sobrecoxas com pele

● Farofa Premium Tradicional Yoki

● 1 colher (sopa) de suco de limão ou vinagre

● 1 dente de alho triturado

● 2 colheres (sopa) de shoyu Kitano

● 1 colher (chá) de mostarda

● 1 colher (chá) de colorau Kitano

● 2 colheres (sopa) de azeite

● Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo: Misture todos os ingredientes e envolva as sobrecoxas com este tempero. Deixe descansar por pelo menos 2 horas. Leve ao forno pré-aquecido em 220°C até dourarem. Para servir, posicione a sobrecoxa parcialmente em cima da Farofa Premium Tradicional Yoki para mais crocância e sabor.

Ensopado de Frango

Tempo de preparo: 90 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

● 1 frango inteiro cortado em pedaços

● 2 colheres de sopa de Tempero Verde

● Farofa Premium Milho Yoki

● 1/2 cebola picada

● 300 ml de caldo de legumes

● 2 espigas de milho

● 1 cenoura

● Salsinha para finalizar

● Sal a gosto

Tempero Verde:

● 2 dentes de alho

● 1/2 pimentão verde sem semente

● 1 xícara de óleo

● 1 colher de sopa de sal

● 1 xícara de salsinha picada

Preparo: Inicie o preparo pelo tempero verde, leve todos os ingredientes ao liquidificador e triture bem. Tempere o frango com o tempero verde e deixe descansar por 30 minutos. Numa panela com azeite, refogue os pedaços de frango com cebola até ficarem dourados. Após terminar de dourar os pedaços de frango, adicione o caldo de legumes. Despolpe metade das espigas de milho e a outra corte em anéis de 2 cm e corte a cenoura em rodelas. Adicione o milho e a cenoura no frango e deixe cozinhar até engrossar o molho. Finalize com salsinha picadinha e sirva o frango ensopado com Farofa Premium Yoki de Milho.

(www.yoki.com.br/receitas/)