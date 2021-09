Abertura da Semana de Alimentação Fora do Lar tem clima de retomada com novidades

Diante de lideranças do setor e do poder público, Abrasel anunciou o Open Delivery, plataforma para facilitar a integração de pedidos que chegam por diversos sistemas

Um mês após São Paulo retirar as restrições ao funcionamento de bares e restaurantes, a cerimônia de abertura da 4ª Semana da Alimentação Fora do Lar, realizada ontem (13), na capital paulista, demonstrou a confiança da retomada do setor ainda este ano. A solenidade, que reuniu a diretoria do Sebrae, representantes do Governo do Estado de São Paulo, da prefeitura da capital paulista, do Poder Legislativo e empresários, também abordou a importância e a força dos serviços de delivery no setor de alimentação fora do lar.

Em clima de celebração, a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) divulgou uma plataforma que facilitará a integração dos pedidos para entrega que chegam aos estabelecimentos via diversos sistemas, o Open Delivery. O lançamento oficial está previsto para outubro, mas os empresários já podem acessar opendelivery.com.br e começar a integração do sistema de gestão. "Da noite para o dia, o delivery se tornou essencial e, para a grande maioria, a única forma de sobrevivência. Surge o que só o brasileiro é capaz de fazer: o Open Delivery", anunciou o presidente executivo da Abrasel, Paulo Solmucci.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, valorizou a resiliência dos empresários do setor e apresentou o projeto Cidade Empreendedora, que combina formação do empreendedor e crédito orientado em 1.200 cidades pelo Brasil, fomentando especialmente a digitalização e as startups. "O Sebrae é o Sebrae que o Brasil precisa para fazer esse papel de recuperação tão importante", destacou. "Estamos falando de um segmento com participação muito ativa dos 20 milhões de pequenos negócios. Em média, os bares e restaurantes do Brasil têm seis colaboradores", completou Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae.

Após apresentar a campanha publicitária “SP Pra Todos, que será exibida em 122 países para fomentar o turismo, o governador João Dória, antecipou que ainda esta semana lançará um pacote de fomento à economia. "Passamos o pior. Até novembro vamos passar a última etapa e essa chave vai virar. Estejam preparados para contratar mais profissionais", anunciou Dória. Na linha do turismo, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, reforçou o projeto Ruas SP, pelo qual 174 vias já estão com mesas nas áreas de calçadas, ao ar livre; e comunicou que está prestes a ser anunciado um pacote de fomento ao setor.

A expectativa de retomada para o estado, segundo o presidente da Abrasel em São Paulo, Joaquim Saraiva, é que o segmento se normalize a partir do 2º semestre de 2022. "Seguimos em alerta ressaltando a importância dos protocolos de segurança para que não tenhamos que regredir. Logo São Paulo voltará a ser a capital da gastronomia", categorizou.

Também compuseram a mesa na solenidade de abertura, Dário Saadi, prefeito de Campinas; Paulo Nonaka, presidente do Conselho de Administração Nacional da Abrasel; Tiago Falcão, vice-líder do Conselho Nacional da Abrasel; George Pinheiro, presidente da CACB; Rodrigo Goulart, vereador presidente da comissão de turismo da Câmara Municipal de SP; e Jean Jereissati, CEO da Ambev, representando os parceiros comerciais da Associação. Diversas autoridades prestigiaram o evento, como secretários do governo de Estado e da prefeitura de São Paulo, da Câmara Municipal da capital e de outros municípios.

Semana da Alimentação Fora do Lar

A Semana da Alimentação Fora do Lar é uma realização da Abrasel em parceria com a Fispal, que promove diversas ações ligadas ao desenvolvimento da alimentação fora do lar no Brasil. Como parte da programação, nos dias 13 e 14 de setembro acontecem as reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Nacional da Abrasel, como parte do Encontro Nacional da Abrasel em São Paulo, momento em que são discutidas e apresentadas diretrizes para a atuação da entidade. A Semana da Alimentação Fora do Lar abriga ainda os eventos digitais organizados pela Fispal Food Service, com parceira estratégica da Abrasel. O Inova Pizza (13), Inova Food (14 a 16) e Inova Sorvetes (17) trazem apresentações de especialistas, chefs e executivos sobre importantes temas para o setor.

Asimp/Sebrae