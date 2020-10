Abrasel Paraná recebe inscrições para o maior concurso de comida a quilo do mundo

A 4ª edição do concurso “O Quilo é Nosso” acontece de 20 a 30 deste mês e os estabelecimentos interessados podem garantir sua participação até o dia 6 de outubro

O título de “melhor no que faz” pode significar muito para a divulgação de um negócio. Principalmente se for um troféu nacional, com o respaldo de instituições que são referência no setor. Essa é a oportunidade que os restaurantes terão ao participar da 4ª edição do “O Quilo é Nosso”, concurso que elege, anualmente, o melhor restaurante de comida a quilo no Brasil por meio do voto popular e da avaliação de um júri especializado. Em 2020, o evento tem uma função ainda mais significativa: valorizar o segmento na retomada das atividades e mostrar como os restaurantes estão preparados para atender de forma segura neste modelo de serviço, originalmente brasileiro.

Excelente oportunidade de atrair novos clientes e divulgar o negócio, o concurso aceita inscrições até o próximo dia 06 de outubro. Realizado pela Abrasel em parceria com a Revista Prazeres da Mesa, a competição é decidida por voto popular e júri técnico e dividida em 3 etapas: Na primeira fase, os empreendimentos participantes precisam criar uma receita especial, que deve ser oferecida ao público durante todo o período do concurso. Para então serem definidos os classificados de cada região que irão concorrer ao título estadual. Na segunda etapa o júri técnico escolhe o vencedor estadual dentre as três casas classificadas. Por fim na última etapa, os vencedores de cada estado seguem para o Rio de Janeiro, onde vão preparar a receita para uma banca de jurados, escalada pela revista Prazeres da Mesa. Nessa avaliação, chefs e especialistas em gastronomia vão avaliar o prato apresentado. Tudo será transmitido ao vivo para todo Brasil pelas redes sociais.

Celebrando o modelo de alimentação fora do lar surgido em Belo Horizonte, na década de 1980 e que hoje impera entre os restaurantes por todo o Brasil, o concurso avalia ambiente, atendimento, limpeza, qualidade geral do buffet e receita e para esta edição foi incluído um item de extrema importância devido ao atual contexto: adequação às normas de prevenção à COVID-19. Além de poder ganhar a chancela de melhor do Brasil, os estabelecimentos participantes têm no concurso uma oportunidade de lançar pratos diferentes, criar promoções, divulgar o restaurante, escutar e se relacionar melhor com os clientes, incrementar as vendas e ganhar mídia espontânea nas redes sociais e imprensa de todo país.

As inscrições para a 4ª edição do concurso “O Quilo é Nosso” vão até o próximo dia 06 de outubro. O interessados devem entrar em contato com a Abrasel Paraná pelo telefone (41) 3029-4244. Mais informações no site www.abrasel.com.br. Acompanhe também as novidades no Instagram no evento @oquiloenosso