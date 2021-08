Especial com dicas de churrasco é o cardápio do dia do Padre Chef, na TV Aparecida

Neste domingo (29/08), às 13h, o "Sabor de Vida" dará dicas especiais sobre churrasco de chão. O programa da TV Aparecida foi gravado ao ar livre, no espaço A.R.T. BBQ, em Campos do Jordão (SP).

O Padre Chef, que se tornou conhecido por sua participação em 2018 no MasterChef, da Band, tem habilidade com o churrasco. Pároco de uma igreja em Sorocaba (SP), seus eventos beneficentes gastronômicos movimentam a cidade com sua famosa “costela fogo de chão”. E no programa desta semana, o religioso cozinheiro terá duas convidadas que também entendem muito bem de carne: Aline Marinho e Joana Angélica, proprietárias do "Churrasdelas", que serve um churrasco feito exclusivamente por mulheres.

A zootecnista Joana e a veterinária Aline são especialistas em carnes por formação e encontraram no churrasco a oportunidade de unir todas as paixões, do campo até a mesa, sendo especialistas em técnicas de cocção de proteínas de origem animal (método de cozimento do alimento pelo calor seco, concentrando as substâncias extrativas do alimento, favorecendo seu sabor). As duas churrasqueiras profissionais unem o conhecimento técnico científico com a prática para preparar o assado.

O programa vai ensinar etapas de um ótimo churrasco de chão, como tempero, tempo de cocção, lenhas, fogo e corte de carnes.

Vera Jardim/Asimp