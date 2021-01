Nutricionista ensina receita de sucos detox e para aumentar a imunidade

Juliana Vieira explica como as bebidas, que ajudam a refrescar o corpo no verão, entram na dieta de emagrecimento

Em grande parte do Brasil, o calor não tem dado trégua. Para refrescar o corpo, os sucos são uma boa pedida. Além disso, eles podem ser bem nutritivos e até são aliadas da perda de peso.

"O suco entra na dieta para emagrecimento complementando ou substituindo um lanche da manhã ou lanche da tarde, por exemplo. E, neste caso, vale a pena estar atento nos de baixo caloria e que ajudem a dar uma boa sensação de saciedade . Líquido em grande quantidade junto com a refeição prejudica a digestão dos alimentos", atenta a nutricionista Juliana Vieira, que também alerta que, apesar de saudável, devemos maneirar no consumo da bebida feita a partir de algumas frutas.

"Principalmente os que contêm mais frutose - um açúcar natural encontrado em todas as frutas . Vale destacar que elas, no fim do processo digestivo, viram açúcar, assim como qualquer outro carboidrato que você consumir".

Juliana também listou quais frutas é preciso cautela na hora de preparar sucos para quem não quer ganhar peso.

- Lichia

-Tâmara

-Banana

-Manga

-Cerejas..

-Laranjas

Até os sucos de frutas que têm baixas calorias devem ser consumidos com moderação. O limão, por exemplo.

"Não abuse da quantidade de limão. Ingerir uma unidade no dia e no máximo 3".

A profissional também ensina a fazer dois sucos: um detox e outro para aumentar a imunidade

Suco para imunidade

* 1 pedaço de gengibre

* 1 maçã descascada

* 1 limão inteiro (polpa e casca)

* 2 laranjas

* 4 cenouras

* 250 ml de água

Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador com água e adoçante (se possível, prefira stevia) até atingir a consistência desejada.

Receita de suco verde detox

1 folha grande de couve

1 limão

1 maçã

1/2 pepino

hortelã (a gosto)

1 colher de sopa de linhaça

250 ml de água

Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador com água e adoçante (se possível, prefira stevia) até atingir a consistência desejada