Padre Chef prepara 'Choripán’ e homenageia o Dia do Teatro

Neste domingo (19/9), às 13h, Padre Evandro Zanardo (o Padre Chef) e Bianca Láua voltam à cozinha para preparar mais alguns quitutes no “Sabor de Vida”, da TV Aparecida. A atração também traz novas experiências de vida no quadro “Nossa História”, desta vez, relacionadas ao teatro, cujo dia está sendo comemorado este mês.

No programa serão ensinadas as seguintes receitas: Choripán (Pão com chouriço/linguiça na brasa, da culinária argentina e uruguaia), bem como maionese de páprica com molho de cheddar e o vinagrete como acompanhamento. Panqueca com doce de leite é a sobremesa da semana. E na “Dica do Chef” serão preparados um sal temperado e um mix de ervas.

Ainda no roteiro do programa, o quadro “Nossa História” estará contextualizado no Dia Nacional do Teatro, comemorado em 19 de setembro. A convidada é a atriz e professora de teatro, Isabel Ramos. Ela atua como professora na Casa do Pequeno (uma das obras sociais do Santuário Nacional de Aparecida). É preparadora corporal do elenco do Santuário e diretora artística na Amitié Eventos. Isabel ainda trabalha como atriz e produtora em várias companhias das cidades de Aparecida, Lorena e região. Já atuou na Companhia Up Leon na Suécia e, na TV Aparecida, participou de vários programas e séries.

Vera Jardim/Asimp