Quatro receitas de drinques para garantir energia extra durante a folia de Carnaval

Chocolate Passion

Chocolate Passion é produzido com Red Bull Tropical

Este é para quem curte drinques adocicados e com personalidade.

Ingredientes:

- 30ml de xarope de cacau

- 50ml de suco de maracujá

- 1 lata de Red Bull Tropical Edition

- Gelo

Modo de preparo:

Em um copo ou taça, coloque o xarope de cacau e o suco de maracujá, acrescente o Red Bull Tropical e misture bem.

Marola Twist

Para quem gosta de misturas cítricas e refrescantes, é o drinque perfeito.

Ingredientes:

- Maracujá

- Capim-limão

- 50 ml de suco de limão

- Rodelas de limão

- 1 lata de Red Bull Tropical

- Gelo

Modo de preparo:

Coloque três colheres da polpa do maracujá, junte o capim-limão e o suco de limão e o copo cheio de gelo com Red Bull Tropical. Mexa levemente e, para dar um toque final, acrescente uma ou duas rodelas de limão.

Ginger Twist

Gosta de misturas com aquele toque picante do gengibre? Este drinque é para você!

Ingredientes:

- 5 fatias pequenas de gengibre

- 50 ml de suco de limão

- Rodelas de limão

- Red Bull Energy Drink

Modo de preparo:

Coloque quatro fatias de gengibre em uma coqueteleira, amasse levemente com um pilão caseiro, junte o suco de limão e gelo. Feche e agite bem, depois sirva num copo com bastante gelo, completando com o tradicional Red Bull Energy Drink, rodelas de limão e uma fatia de gengibre.

Vitamina C

Além de refrescar a garganta, a mistura vai garantir um toque extra de energia e também vitamina C.

Ingredientes:

- 90ml de suco de laranja

- 30ml de xarope de Cranberry

- 1 lata de Red Bull Coco Edition

- Gelo

Modo de preparo:

Em um copo longo, acrescente gelo, suco de laranja, xarope de Cramberry e Red Bull Coco. Depois misture tudo muito bem e o drinque estará pronto para ser servido.

