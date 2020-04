Receita: Cannoli Siciliano

Ingredientes para a massa:

175g de farinha de trigo

30g de manteiga em temperatura ambiente (ponto de pomada)

15g de açúcar

5ml de essência de baunilha

50ml de vinho Marsala

Óleo para fritura.

Ingredientes para o recheio:

300g de ricota fresca

150g de açúcar

Raspas de limão siciliano

Modo de preparo da massa:

Em um bowl, misture a farinha com o açúcar e a manteiga, até que a manteiga esteja bem incorporada à massa. Na sequência, junte a essência de baunilha com o vinho e vá adicionando aos poucos à mistura. Quando tiver uma massa homogênea, enrole em um filme plástico e deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Após descansar a massa, abra com o rolo de macarrão, até que fique com espessura de aproximadamente 0,5 cm. Faça vários furos na massa, com um garfo ou um rolo. Use um aro para cortar em círculos e enrole em um tubinho de alumínio. Em uma panela, aqueça o óleo a 180C e frite a massa por aproximadamente 2 minutos ou até que ela esteja crocante e dourada. Deixe esfriar.

Modo de preparo do recheio:

Bata em uma batedeira ou liquidificador a ricota com o açúcar e as raspas de limão, até obter uma mistura homogênea e lisa. Caso seja necessário, adicione um pouco de leite e continue batendo. Com o recheio pronto, coloque em um saco de confeitar. Desenforme os canudos dos cilindros de alumínio e recheie. Polvilhe açúcar de confeiteiro por cima e, caso goste, coloque frutas cristalizadas cortadas em pequenos cubos nas pontas do cannoli.

(Chef Henrique Campos, da Figurate Focacceria Italiana- www.facebook.com/figuratefocaccia)