Receita: Escondidinho de abóbora com cogumelos

4 dicas para ampliar os cuidados com a saúde e fortalecer o sistema imunológico

Nutricionista do Mundo Verde ensina a fazer escondidinho de abóbora com cogumelos

Manter uma alimentação balanceada, ou seja, aquela rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, castanhas, sementes e outros, incluir exercícios físicos na rotina diária, apostar em boas horas de sono e ficar exposto entre 15 a 30 minutos diários ao sol, pode evitar doenças, garantir mais qualidade de vida e fortalecer o sistema imunológico.

“Um dos principais fatores que provocam queda na imunidade são o estresse, o sedentarismo, ou o excesso de atividade física e a má alimentação. Isso porque a falta de algumas vitaminas e minerais prejudicam o desenvolvimento das células de defesa e isso pode afetar o bom funcionamento do sistema imunológico”, afirma Viviane Pereira, nutricionista do Mundo Verde, rede referência em saúde e bem-estar.

Conheça alguns dos suplementos que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico e podem evitar doenças:

1 – Própolis

É uma substância naturalmente produzida pelas abelhas. Atua na cicatrização, tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, bactericida e é indicado para a manutenção e construção do sistema imunológico.

2 - Zinco

É um mineral com importante papel na formação das células do sistema imunológico, as responsáveis por reconhecerem e destruírem células e micro-organismos invasores que possam causar problemas no organismo.

3 – Multivitamínicos

Os multivitamínicos consistem em suplementos capazes de reunir vitaminas e minerais que são necessários para o bom funcionamento do organismo, incluindo o sistema imune. Hoje é possível encontrar combinações voltadas para crianças, idosos, homens e mulheres.

4 - Vitamina C

Atua como potente antioxidante, controlando a ação dos radicais livres, estruturas responsáveis pelo envelhecimento das células e aumenta a produção de glóbulos brancos e anticorpos, células que fazem parte do nosso sistema de defesa.

Receita Escondidinho de abóbora com cogumelos

Elaborada pela Marcela Mendes, Nutricionista Mundo Verde

Ingredientes do purê:

¼ de uma abóbora cabotiá grande já assada

½ xícara de leite de coco já diluído Mundo Verde Seleção

½ xícara de mix de quinoa já cozida Mundo Verde Seleção

2 colheres de sopa de óleo de coco Mundo Verde Seleção

1 colher de café de sal do Himalaia Mundo Verde Seleção

1 colher de café de tomilho desidratado

1 colher de café de pimenta-do-reino moída

Recheio:

200g de cogumelo shitake em fatias

200g cogumelo shimeji (sem os talos grandes)

Azeite de oliva extra virgem à gosto

1 cebola grande picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de molho de soja

3 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

1 colher de café de sal do Himalaia Mundo Verde Seleção

1 colher de café de tomilho desidratado

Cebolinha fresca e picada à gosto

Semente de girassol à gosto Mundo Verde Seleção

Modo de preparo:

Purê de Abóbora

Retire a abóbora do forno, descasque e corte em pequenos pedaços. Em um liquidificador, adicione a abóbora, o leite de coco, o óleo de coco, o sal, a pimenta do reino e o tomilho desidratado. Bata até obter um creme liso, acrescente o mix de quinoa já cozido e bata novamente. Reserve.

Recheio de Cogumelos

Em uma frigideira antiaderente, refogue o alho e a cebola com o azeite, até que fiquem dourados. Acrescente o shitake fatiado, misturando bem e, em seguida, adicione o shimeji. Misture. Adicione o sal e o tomilho. Mexa para não queimar. Adicione o molho de soja e o molho de tomate. Deixe refogando por alguns minutinhos. Desligue o fogo, adicione a cebolinha fresca picada e misture.

Montagem

Em uma forma ou travessa, distribua o recheio de cogumelos na base. Adicione o purê de abóbora por cima dos cogumelos e distribua de maneira uniforme. Se desejar, finalize com as sementes de girassol. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos. Sirva na sequência

(Instagram: www.instagram.com/mundoverde_brasil Facebook: www.facebook.com/mundoverde)